Botafogo realiza ação inovadora para conscientização do câncer de pele

O Botafogo realizou nas últimas 12 partidas uma ação inovadora para conscientização do câncer de pele. Afinal, em parceria com as agências End to End, Área 23 e o Instituto Melanoma Brasil, o time contou com um detalhe em seu uniforme. Uma pequena mancha, de quatro milímetros, na parte de trás da camisa, próxima ao número.

O intuito era justamente fazer com que o sinal permanecesse despercebido por toda a mídia de maneira geral. Isso chama a atenção para a necessidade de fazer constantemente um check-up de pele, pois muitas vezes um melanoma pode estar escondido no corpo. Algo que pode retardar o diagnóstico, sendo um recado para todos os torcedores.

Campanha ganha as redes sociais

A campanha chamada de “O PATROCÍNIO QUE NINGUÉM VIU” subiu nas redes sociais com a hashtag #SeLigaNasCostas. Ela também conta com um site educacional (https://opatrocinioqueninguemviu.com.br).

“Aqui no Botafogo, nós acreditamos que o futebol ultrapassa as quatro linhas. Então, nosso objetivo principal nessa parceria com a Melanoma Brasil foi chamar a atenção para uma doença silenciosa, que é o melanoma. A gente conseguiu fazer uma conexão da nossa camisa, uma manchinha que ninguém notou por bastante tempo e um câncer tão agressivo. O Botafogo usou o esporte como uma plataforma de conscientização e a ação nos mostrou que, muitas vezes, o que a gente não vê é o que mais necessita de atenção”, frisou Pedro Souto, Diretor de Marketing do Botafogo.

“O melanoma pode surgir em qualquer parte do corpo, inclusive a partir de uma pinta já existente. Muitas vezes, deixamos de dar a devida atenção e adiamos a consulta ao dermatologista, o que pode comprometer um diagnóstico precoce. O câncer de pele é, em grande parte, prevenível e tratável quando identificado a tempo. Por isso, campanhas como essa são fundamentais para conscientizar e alertar a população”, frisou a presidente do Instituto Melanoma Brasil, Rebecca Montanheiro.

