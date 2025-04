‘Segundo maior erro do VAR no Brasil’, critica jornalista sobre pênalti favorável ao Palmeiras

A atuação do VAR no duelo entre Sport e Palmeiras, disputado no domingo (06) pela segunda rodada do Brasileirão, segue gerando reações contundentes. Um dos comentários mais enfáticos veio do jornalista Juca Kfouri, que classificou como um equívoco grave a marcação do pênalti que originou o gol da vitória alviverde por 2 a 1, na Ilha do Retiro.

Durante sua análise, Juca não apenas contestou a penalidade assinalada, como também colocou o episódio entre os mais marcantes da história do futebol nacional no que se refere ao uso da tecnologia. “Não considero que o Palmeiras tenha vencido no Recife. Houve um empate no Recife e teve o segundo maior erro do VAR na história do futebol brasileiro”, afirmou. Ele ainda mencionou um lance anterior envolvendo o São Paulo como o maior erro já cometido.

O jornalista reforçou sua indignação com a arbitragem ao definir o lance como um “absurdo” e destacou que decisões como essa comprometem a credibilidade do campeonato. Segundo ele, o recurso tecnológico deveria servir para corrigir injustiças e não para perpetuar equívocos que alteram o rumo das partidas.

Análise do VAR

A CBF divulgou, ainda no domingo (06), o áudio da cabine do VAR responsável pela marcação do pênalti que selou a vitória alviverde na Ilha do Retiro. A penalidade, convertida por Piquerez, foi assinalada após Bruno Arleu de Araújo apontar falta de Matheus Alexandre em Raphael Veiga dentro da área.

Segundo a gravação, o árbitro de campo justificou a marcação afirmando que Veiga sofreu um “toque” no momento em que finalizava a jogada. Na análise da equipe do VAR, comandada por Rodrigo Nunes de Sá, o entendimento foi semelhante. “A gente tem dentro da área o calço, e isso impacta na ação dele seguir na jogada que sobraria pra ele. O pênalti está confirmado”, declarou o responsável pela revisão.

Pênalti do Palmeiras gera discordâncias

Apesar da validação por parte dos árbitros envolvidos na partida, a decisão passou por fortes contestações por parte de especialistas. O comentarista de arbitragem PC Oliveira, por exemplo, discordou do entendimento da equipe de campo e do VAR. A diretoria do Sport também se manifestou publicamente, classificando o lance como decisivo e sugerindo, inclusive, a adoção de árbitros estrangeiros para o Campeonato Brasileiro.

O “penalti” que o arbitro Bruno Arleu de Araujo marcou com CONVICÇÃO pro Palmeiras aos 45 do segundo tempo E o VAR revisou o lance e não recomendou o arbitro a ir a cabine. Que loucura. Esses caras estragam o campeonato! pic.twitter.com/OPLRrtUCqK — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) April 6, 2025

Carlos Eugênio Simon, ex-árbitro e comentarista de arbitragem dos canais ESPN, também criticou a penalidade assinalada na Ilha do Retiro. Para ele, o lance entre Matheus Alexandre e Raphael Veiga não configurou infração. “Não foi pênalti. O defensor pega a bola e depois toca o pé do adversário. Depois de tocar a bola, não tem como tirar o pé. Lance de jogo”, avaliou Simon.

A opinião do ex-árbitro soma-se às críticas direcionadas à arbitragem da partida, que culminou em protestos da diretoria rubro-negra e manifestações de especialistas. O pênalti garantiu a primeira vitória do time paulista na competição, mas gerou um intenso debate sobre o uso do VAR e os critérios adotados em decisões cruciais.

