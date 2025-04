Articulador, Alan Patrick conduz Inter à vitória e à liderança do Brasileirão

Atuação de Gala! Alan Patrick atuou como maestro do Inter em campo no triunfo por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, no último domingo (06), no Beira-Rio. Isso porque o meio-campista participou diretamente de dois gols do Colorado neste compromisso. O camisa 10 e Valencia foram os protagonistas desta partida. Inclusive, o resultado permitiu a equipe gaúcha alcançar a liderança no Campeonato Brasileiro após a segunda rodada.

O Internacional foi eficaz após a expulsão do zagueiro adversário ainda na primeira etapa. Afinal, o Colorado aumentou o volume ofensivo e abriu o placar exatamente com Alan. A equipe passou a valorizar a posse de bola, com paciência e toques rápidos envolveu o Cruzeiro.

O camisa 10 iniciou a jogada, tocou para Carbonero, que serviu Bernabei. O lateral argentino encontrou Patrick, que driblou o marcador e fez o primeiro. O Inter não se mostrou satisfeito e seguiu agressivo no ataque e a postura surtiu efeito. Alan novamente apareceu em tabela com Wesley, que cruzou rasteiro para Valencia anotar o segundo do time gaúcho.

Alan Patrick prova que merece o “status” de protagonista no Inter

De acordo com o “Sofascore”, além do gol, o camisa 10 ainda foi responsável pela criação de duas grandes chances. Ele também produziu cinco passes decisivos e acertou dois de quatro dribles possíveis. Nas duas finalizações que tentou, levou perigo ao gol adversário em ambas. O meio-campista foi eficiente nos passes, já que errou somente um dos 56, que tentou.

Neste cenário, Alan Patrick se reafirma como protagonista do Inter. Com esta vitória, a equipe gaúcha alcançou uma invencibilidade de 15 jogos. Ou seja, está a uma partida de igualar o feito do ano passado, já sob o comando de Roger Machado. Por sinal, tal feito pode ocorrer no confronto decisivo pela segunda rodada do Grupo F da Libertadores. Na ocasião, o Colorado enfrentará o Atlético Nacional, às 19h, no Beira-Rio, na próxima quinta-feira (10).

