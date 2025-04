Botafogo x Carabobo: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca de recuperação na tabela após perder para a Universidad de Chile por 1 a 0, o Botafogo recebe o Carabobo, da Venezuela, nesta terça-feira, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela segunda rodada do Grupo A da Copa Libertadores. O atual campeão enfrenta o grande azarão da chave e o time que deve ser o fiel da balança na briga por vaga nas oitavas de final da competição.

Como chega o Botafogo?

No último sábado (5), o Botafogo curou as feridas da derrota no Chile e bateu o Juventude por 2 a 0, pelo Brasileirão. Importante para alguns jogadores retomarem a confiança. Mas o Glorioso terá um desfalque importante contra os venezuelanos. O centroavante Jesus, que renasceu no fim de semana, está suspenso por conta da expulsão contra a La U. Mastriani já está de prontidão para substituí-lo.

Em contrapartida, o técnico Renato Paiva tem duas novidades. A saber: o atacante Savarino e o lateral-esquerdo Cuiabano. O primeiro estava lesionado. O segundo, por sua vez, suspenso por levar o cartão vermelho na Recopa Sul-Americano, contra o Racing-ARG. Os dois, aliás, pintaram no time no duelo contra os gaúchos, no fim de semana.

O Botafogo precisa da vitória para sair da terceira colocação da chave ou então não perder Universidad de Chile ou Estudiantes (ARG) de vista.

Como chega o Carabobo?

O desafiante chega ao Colosso do Subúrbio com boa campanha no Venezuelano. São seis vitórias, três empates e duas derrotas, números que colocam o Carabobo na liderança do torneio local. Porém, na Libertadores, a equipe enfrenta dificuldades. Afinal, perdeu para o Estudiantes por 2 a 0 na estreia e não contará com o principal destaque para visitar a Estrela Solitária. Tortolero foi expulso no segundo tempo do encontro com os hermanos.

Onde assistir?

O Paramount+ (streaming) transmite a peleja.

BOTAFOGO x CARABOBO

Segunda rodada do Grupo A da Copa Libertadores

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 8 de abril de 2025, às 19h (de Brasília)

BOTAFOGO: John, Vitinho, Jair, Barboza e Telles; Gregore, Freitas e De Paula; Savarino, Artur e Mastriani. Técnico: Renato Paiva

CARABOBO: Bruera; Bonilla, Neira, Rodríguez e Pérez; González, Núñez e Ramos; Mora, Londoño e Cañozales. Técnico: Diego Merino.

Árbitro: Guillermo Guerrero (ECU)

Auxiliares: Cristian Lescano (EQU) e Dennys Guerrero (ECU)

VAR: Franklin Congo (ECU)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.