Lima volta a marcar pelo Fluminense e exalta Renato Gaúcho: ‘Uma honra trabalhar com ele’

Ao voltar ao Fluminense, onze anos depois, Renato Gaúcho reencontra alguns velhos conhecidos no elenco. Entre eles, está Lima, que teve suas primeiras oportunidades com o comandante na época em que defendia o Grêmio. Assim, quis o destino que justamente o meio-campista marcasse o primeiro gol da vitória sobre o Red Bull Bragantino, na estreia de Portaluppi.

“É uma honra trabalhar com ele (Renato Gaúcho) novamente. Me deu oportunidade no Grêmio e mandava me buscar na base para compor o elenco nos jogos do profissional. Fico feliz pelo gol e pela vitória. Foi um jogo difícil. O Bragantino tem muitos garotos e é uma dificuldade muito grande jogar contra eles. Fico feliz (pelo gol) e estou sempre querendo ajudar, mas o importante é conquistar a vitória”, disse.

Com isso, o jogador fez o primeiro gol do Fluminense no Brasileirão pelo segundo ano consecutivo. Afinal, em 2024, ele estufou a rede em duas oportunidades também contra o Massa Bruta no empate por 2 a 2 pela estreia na competição.

Retorno do maestro

Agora, a história se repetiu, ao aproveitar a sobra da jogada de Canobbio, deixar Cleiton para trás e abrir o placar. Na zona mista, o jogador também falou sobre o retorno de Paulo Henrique Ganso, que ficou quatro meses longe dos gramados por causa de uma miocardite.

“Foi o que falamos ali: jogos com derrotas ou vitórias fazem parte do futebol. Mas ter um jogador como o Ganso ou qualquer outra pessoa de volta, com a saúde em dia, é muito feliz. Fazer o que ele ama, que é jogar futebol. A qualidade que ele tem. É uma vitória a mais para a gente ele estar dentro de campo. A vitória foi para ele”, salientou.

Por fim, o Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), contra o San José, da Bolívia, no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

