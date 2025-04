Flamengo aceita condições do negócio e fica perto de contratar Jorginho

O Flamengo está cada vez mais próximo de acertar a contratação do volante Jorginho, do Arsenal. O presidente Bap aceitou as condições do negócio e os valores com o volante. Agora, o Rubro-Negro aguarda retorno do jogador para concretizar a negociação de forma positiva. A informação inicial é do “ge”.

Na semana passada, o diretor de futebol, José Boto, e o staff de Jorginho avançaram as negociações. Assim, o português levou os números ao presidente Luiz Eduardo Baptista, que aceitou os termos.

O intuito do Flamengo é que o jogador rescinda no fim de maio, quando termina a temporada europeia, para chegar mais cedo ao clube carioca. O Rubro-Negro, então, tem até o dia 10 de junho para finalizar a contratação do volante, de 33 anos. Ele, afinal, chegaria como reforço para a disputa do Mundial de Clubes.

Dessa forma, Jorginho, que tem contrato até junho deste ano, ainda precisará negociar sua liberação com o Arsenal. O clube inglês começa nesta terça-feira a disputar as quartas de final da Champions League, contra o Real Madrid. O jogo de volta é no dia 16 de abril.

Recentemente, Jorginho esteve no Rio de Janeiro, onde veio passar férias, ao lado de sua esposa. O casal teve grande recepção por parte da torcida rubro-negra. O volante gostou do clima carioca e tem chance de chegar em acordo com o Flamengo. No entanto, o volante já deixou claro que não se fecha para outras propostas.

Contratado pelo Arsenal em 2023, o volante atuou em 76 jogos, fez dois gols e deu três assistências. Ele também teve passagens pelo Chelsea, da Inglaterra, além de Napoli, Hellas Verona, Sambonifacese e Sassuolo, da Itália.

