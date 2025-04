??rbitro relata detalhes da nova expulsão de Zubeldía pelo São Paulo

O técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, levou o terceiro cartão vermelho desde que assumiu o clube, em abril do ano passado. A expulsão mais recente ocorreu no último domingo (6), durante a partida contra o Atlético, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. O árbitro Ramon Abatti Abel explicou na súmula que puniu o treinador por “bater palmas de forma irônica em protesto e avançar em direção à arbitragem”.

A confusão começou ainda no primeiro tempo. Zubeldía se irritou quando Lyanco, do Galo, cometeu uma falta que, na visão do argentino, merecia o segundo cartão amarelo. O zagueiro já havia sido advertido anteriormente.

VEJA: Atlético e São Paulo empatam no Mineirão, em jogo marcado por expulsões

“Motivo: A8.2. Fazer gestos provocadores, debochados ou exaltados — Após receber o cartão amarelo, o mesmo bateu palmas de forma irônica, protestando contra as decisões da arbitragem. Após a expulsão, entrou no campo de jogo, veio em minha direção com o dedo em riste e protestou de forma acintosa contra minhas decisões, sendo contido por seus atletas”, escreveu Abatti Abel.

Zubeldía reagiu com muita irritação ao cartão amarelo. Alguns jogadores do São Paulo precisaram contê-lo antes que ele se dirigisse ao vestiário. Como consequência da expulsão, o treinador não poderá comandar a equipe na beira do campo no próximo compromisso pelo Brasileirão, contra o Cruzeiro, no domingo (13).

Antes disso, o São Paulo encara o Alianza Lima, pela Libertadores. Ambos os jogos acontecerão no Morumbis, o que pode ajudar o Tricolor a se recuperar após o revés em Belo Horizonte.

