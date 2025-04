Internacional mantém invencibilidade após o começo do Brasileiro e alcança o topo

Internacional se destaca no Campeonato Brasileiro mesmo com somente duas derrotas - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O início de trajetória do Internacional no Campeonato Brasileiro empolga. Isso porque a equipe gaúcha chegou à liderança do torneio após a segunda rodada. O Colorado soma os mesmos quatro pontos do Corinthians, mas leva vantagem no critério cartões vermelho, pois recebeu um a menos.

Ou seja, o cenário favorável permitiu o Inter retornar para o primeiro lugar do Brasileirão após mais de quatro anos, mais especificamente 1.513 dias. A última vez que os gaúchos estiveram na liderança foi na 36ª rodada da edição de 2020 da competição. Na atual temporada, a conquista foi possível depois de vitória com méritos por 3 a sobre o Cruzeiro.

Isso porque soube aproveitar a vantagem numérica em quase todo o jogo. Antes da expulsão do zagueiro Jonathan Jesus, o Internacional já era superior. Depois aumentou o volume ofensivo, dominou as ações e marcou duas vezes, em um intervalo de seis minutos, ainda no primeiro tempo.

Liderança do Internacional indiscutível no Brasileirão

Mesmo que a primeira colocação no Campeonato Brasileiro ainda não seja de maneira isolada, o desempenho evidencia um contexto distinto. Afinal, o Colorado alcançou 15 jogos de invencibilidade na temporada. Ou seja, está a um embate de alcançar sua mesma proeza no segundo turno da edição passada do torneio. Na ocasião, Roger Machado já estava no comando do time.

Além disso, segundo o “Sofascore”, o Internacional detém o melhor aproveitamento entre os participantes do torneio. Nesta sequência invicta de 15 jogos, são dez vitórias e cinco empates, 29 gols marcados e oito sofridos. O rendimento neste período, aliás, é de quase 78%. A propósito, a equipe também se notabiliza pela consistência defensiva. Isso porque, não sofreu gols em oito partidas.

???? O @SCInternacional tem o maior aproveitamento entre os times da Série A na temporada 2025! ???????? ?? 15 jogos

???? 10V – 5E – 0D (!)

???? 77.8% aproveitamento (!)

?? 29 gols (!)

???? 8 gols sofridos (!)

???? 6.8 finalizações p/ marcar gol (!)

?? 15.2 finalizações p/ sofrer gol (!)

???? 8… pic.twitter.com/yCOdVgtuAy — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 6, 2025

Por acaso do destino, o Colorado pode igualar a marca de invencibilidade do ano passado em duelo decisivo pela segunda rodada do Grupo F da Libertadores. Na oportunidade, o Inter enfrentará o Atlético Nacional, da Colômbia, às 19h, no Beira-Rio, na próxima quinta-feira (10). Por sinal, o adversário encontra-se na liderança do grupo depois da rodada inicial.

