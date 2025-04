Ex-jogador diverge de análise de Pedrinho sobre o Vasco: ‘deveria estar mamado’

O ex-jogador e ex-técnico Dê Aranha, não poupou palavras para criticar o presidente do Vasco, Pedrinho, após a derrota da equipe por 3 a 0 para o Corinthians, no último sábado (6), pelo Campeonato Brasileiro.

Ele lembrou que o mandatário afirmou que o Cruzmaltino tem o oitavo melhor elenco do futebol brasileiro. Segundo Dê, Pedrinho ‘deveria estar mamado’ quando falou isso.

“O Pedrinho deveria estar mamado quando falou que o Vasco tem o 8.º melhor elenco do futebol brasileiro, isso aí é conversa, não tem. O Vasco nem tem um time montado ainda. Tem bons jogadores, tem vários jogadores de qualidade, mas não é um time montado ainda. Essa que é a verdade. Precisa de alguns reforços. Então, eu quero saber o seguinte, foi você, Carille, você que fez sozinho? Se foi, você é o responsável por uma das maiores aberrações que eu vi na minha vida”, disse.

Dê comentou sobre as alterações que Carille fez para o confronto, usando a maior parte de jogadores reservas para poupar os titulares que vinham de um confronto na altitude na Sul-Americana. Dessa forma, ele comentou que se o treinador que teve a escolha, sem influência do Pedrinho, a responsabilidade é dele. No entanto, ele não acredita que o comandante tenha feito essa escolha sem o ‘ok’ do superior.

Os últimos jogos do Vasco

O Vasco começou o Campeonato Brasileiro com uma vitória, de virada, por 2 a 1 em cima do Santos, em São Januário. Na sequência, a equipe empatou com o Melgar por 3 a 3 pela Sul-Americana na última quarta-feira (2). No entanto, o Cruzmaltino chegou a abrir 3 a 1 no placar e levou dois gols no fim do jogo, quando Carille tinha feito algumas substituições.

Assim, para o confronto contra o Corinthians, o técnico optou por poupar grande parte do time titular e acabou perdendo por 3 a 0 para o Corinthians, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Brasileiro.

O próximo confronto do Vasco, portanto, é nesta terça-feira (8), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, contra o Puerto Cabello, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

