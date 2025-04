Bernard cita desconforto no Atlético como fator motivacional e crava dedicação por titularidade

Bernard ainda segue sem o tão esperado protagonismo desde que retornou ao Atlético na metade de 2024. Depois de passar 11 anos no futebol europeu, o meia-atacante se esforça para ganhar a titularidade sob o comando de Cuca.

Campeão da Libertadores-2013, justamente sob o comando do atual treinador, o jogador de 32 anos entrou no segundo tempo do empate sem gols diante do São Paulo no último domingo (6), no Mineirão, pela segunda rodada do Brasileirão,

Embora não esconda que a condição de reserva lhe traz desconforto, Bernard prefere enxergar a atual situação como um desafio a superar em busca de mais espaço.

“O mínimo que eu posso fazer é o 100% durante os treinos. Eu sou pago para representar esta camisa não só durante os domingos ou às quartas. Recebo para representar esta camisa todos os dias. No momento que piso no CT, estou ali para fazer o meu melhor porque sei a responsabilidade que é estar ali”, respondeu Bernard sobre ser opção no banco.

“Sou muito grato por estar aqui, é lógico que fico muito incomodado, nada feliz com a situação, porém também respeitando a hierarquia e as decisões do treinador. É o mínimo que eu posso fazer. Cabe a mim dar o melhor durante os treinos para, caso as oportunidades apareçam, eu possa corresponder ou demonstrar que posso fazer muito ainda pelo Atlético. Tenho me dedicado 100% e me entregado com muita seriedade, muito foco e disciplina porque é isso que o torcedor espera de mim”, concluiu.

