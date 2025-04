Fluminense renova contrato de zagueiro do sub-20

Davi Schuindt assina com o Fluminense até o fim de 2026 - (crédito: Foto: Lucas Merçon/FFC)

O Fluminense anunciou nesta segunda-feira (7) a renovação do contrato do zagueiro Davi Schuindt, de 20 anos. O jovem, revelado em Xerém, tinha vínculo até abril de 2025, assinando novo contrato até dezembro de 2026. A assinatura se deu no próprio CT Carlos Castilho.

“Fico muito feliz e lisonjeado por estar vivendo esse momento, renovando meu contrato por mais um ano. Podem ter certeza de que eu vou dar o meu melhor por essas três cores”, disse ao site oficial do clube.

LEIA MAIS: Thiago Silva, do Fluminense, celebra volta de Ganso: ‘O futebol te agradece’

No Fluminense desde 2013, o jogador já conquistou importantes títulos na base tricolor. Afinal, venceu o Brasileirão Sub-17, em 2020, e o Carioca Sub-20, em 2022. Além disso, venceu a Copa Nike Sub-15, em 2019.

Assim, realizou sua estreia profissional em 2025, atuando em duas partidas no Campeonato Carioca. Ele foi titular na estreia contra o Sampaio Corrêa, dia 12 de janeiro, e atuou por 23 minutos contra o Volta Redonda (derrota por 1 a 0), três dias depois.

“A estreia foi um momento muito marcante na minha vida. Sempre sonhei, desde criança, defender a camisa do Fluminense. Foi uma responsabilidade enorme, mas, graças a Deus, conseguir ir bem. Vou dia a dia conquistando meu espaço aqui no profissional, sempre dando o meu melhor para quando tiver a oportunidade eu estar preparado”, encerrou Davi.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.