Gabigol ironiza nova regra após polêmica em jogo do Cruzeiro

O atacante Gabigol demonstrou insatisfação com a arbitragem do polêmico duelo entre Inter e Cruzeiro, no último domingo (6), vencido pelo Colorado por 3 a 0. Afinal, o jogador foi às suas redes e, demostrando ironia, reclamou da expulsão do zagueiro Jonathan Jesus, ainda no primeiro tempo no Beira-Rio.

A publicação surgiu no dia seguinte à recomendação da CBF para que jogadores não subam com os dois pés na bola. Segundo a própria Confederação, o atleta que descumprir a nova regra receberá cartão amarelo. Além disso, o time adversário ganhará um tiro livre indireto.

O jogador, então, fez uma republicação na página “Brasileirão Análise”, em replay do lance da expulsão de Jesus. Nela, Gabi dá a entender que a marcação foi errônea.

“Enquanto isso.. A preocupação é subir em cima da bola!”, relatou Gabigol em tom irônico, exibindo emoji de “palmas” ao fim.

O árbitro Marcelo de Lima Henrique (RJ) expulsou Jonathan Jesus aos 19′ do primeiro tempo, quando o jogo estava 0 a 0. Ele considerou falta em Wesley em um lance em que o jogador do Inter sairia de frente para o goleiro Cássio. Com dez em campo, o Cruzeiro foi presa fácil e perdeu por 3 a 0.

A CBF divulgou o áudio da cabine do VAR, onde a árbitra Daiane Muniz confirma a infração de Jonathan e revela acerto na marcação de campo. Para o comentarista de arbitragem Paulo César de Oliveira, do “SporTV”, porém, há motivo para contestação. De acordo com o ex-árbitro, não houve sequer falta no lance que originou a expulsão.

