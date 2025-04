Relatório aponta apostas de R$ 56,7 mil em cartão de ??nio, do Juventude

Destaque do Juventude durante a disputa do Campeonato Gaúcho 2025, o atacante Ênio está sob investigação de manipulação por supostamente ter forçado um cartão amarelo na estreia pelo Brasileirão 2025 contra o Vitória. De acordo com o relatório da Ibia (Associação Internacional de Integridade nas Apostas Esportivas), 111 usuários e aproximadamente R$ 56,7 mil em apostas suspeitas no cartão amarelo do atacante. A informação inicial foi do “ge”.

As suspeitas de manipulação envolvendo Ênio estão relacionadas com cinco casas de apostas. Em uma delas, 22 usuários apresentaram uma atitude fora do normal, com 12 deles apostando R$ 27,6 mil que o atacante receberia o cartão amarelo, totalizando um lucro de R$ 40,3 mil.

Além disso, contas da Europa também realizaram apostas totalizando cerca de R$ 3 mil. Em outra bet, a suspeita englobou 60 contas, sendo 10 de usuários novos. A lista também conta com três atletas profissionais, que não podem participar de apostas esportivas. Isto consta nos regulamentos da Fifa, da CBF e de acordo com a lei federal.

Com conhecimento prévio da situação, o time gaúcho não relacionou o atleta para o duelo contra o Botafogo. Ênio, de 24 anos, chegou ao Juventude no início da temporada, por empréstimo junto ao Amazonas, e teve boas atuações pelo Gauchão 2025. Assim, no mês passado, o Ju decidiu comprar o atleta em definitivo.

