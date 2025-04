Garré faz pedido a torcida do Vasco para duelo pela Sul-Americana

O meia Benjamin Garré, poupado na derrota do Vasco para o Corinthians, no último sábado (5), projetou o duelo desta terça-feira (8), contra o Puerto Cabello (VEN), pela segunda rodada da Sul-Americana. Ao site oficial do Cruz-Maltino, o jogador falou sobre a importância de se jogar em casa. O Vasco está ao lado de Melgar (PER) e Lanús (ARG), além, é claro, do Puerto Cabello, no Grupo G. Todos os times têm um ponto após uma rodada.

“Acredito que fazer o primeiro jogo em São Januário na Sul-Americana vai ser muito importante para conseguir os três pontos. Jogar em casa, com nosso torcedor. O grupo está todo empatado, então vai ser muito importante conseguir a vitória para nos colocar na liderança da tabela”, disse.

Na sequência, Garré pediu que o torcedor que for a São Januário apoie a equipe. Afinal, segundo o próprio, o time se dedicará ao máximo para sair com a vitória.

“Peço o de sempre (ao torcedor): que vá a São Januário com a ideia de apoiar, torcer. Nós vamos sempre tentar dar o máximo para conseguir os três pontos. Acredito que o mais importante é isso. Que possam desfrutar da partida, pois nós vamos nos dedicar ao máximo”, pediu.

Poupado contra o Corinthians, Garré voltará contra a equipe venezuelana. Ele voltou a falar sobre o foco do Vasco: ficar os três pontos do duelo.

“Pude descansar na última partida, mas o mais importante é estar preparado para o momento que o treinador e a equipe necessitem. Estou focado em ajudar o time, fazer bem as coisas. O mais importante serão os três pontos e o foco estará nisso”, encerrou.

