Cristiano Ronaldo poderia participar de tradicional clube espanhol

Cristiano Ronaldo já planeja expandir seus interesses comerciais para o mundo do futebol, de acordo com a imprensa internacional. Isso porque os relatos apontam que o craque português estaria em processo de análise para adquirir o Valencia. Caso as conversas evoluam, há a possibilidade de o atacante contar com uma contribuição financeira da Arábia Saudita.

No caso, o príncipe herdeiro do trono, Mohamed Bin Salman, indicou que ajudaria a concretizar o negócio com um aporte financeiro. Diversos veículos pelo mundo contribuíram para a propagação desta informação. No entanto, é um movimento contraditório à manifestação pública do atual proprietário do clue espanhol, Peter Lim. Exemplo disso foi que no dia 3 de março, o filho do empresário de Singapura, Kiat Lim, foi eleito o novo presidente do clube. Nesta decisão, ele substituiu Layhoon Chan.

Cristiano Ronaldo fez imposição para comprar o clube

Uma das supostas exigências para Cristiano Ronaldo dar prosseguimento às tratativas seria a equipe conseguir se manter na Primeira Divisão da Espanha. A queda ainda é possível, já que o Valencia ocupa a 15ª colocação, com uma vantagem de sete pontos para a zona de rebaixamento.

Por sinal, ainda restam oito rodadas antes da conclusão do torneio. Inclusive, um veículo da imprensa espanhola comunicou que houve conversas entre Peter Lim e o dono do PSG, Nasser Al-Khelaifi. No contato, o proprietário teria avisado que o Valencia estava à venda, por uma quantia inicial próxima aos 400 milhões de euros (R$ 2,5 bilhões na cotação atual). Em meio a estas especulações, a prioridade do clube é a retomada das obras do seu novo estádio, o “Nou Mestalla”.

A instituição comunicou, no começo de janeiro, que houve a reativação do projeto, após uma paralisação que superou 15 temporadas. No início deste ano, o clube fez um anúncio simbólico para o avanço da construção do novo estádio. Afinal, a agremiação tornou pública que chegou a um acordo com a FCC Construction. Assim, tal empresa terá a missão de conduzir as obras.

