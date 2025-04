Mídia internacional repercute protesto de Memphis Depay após veto da CBF

A provocação de Memphis Depay durante a final do Campeonato Paulista segue com desdobramentos e a CBF decidiu intervir. Afinal, a entidade máxima do futebol mundial definiu que os jogadores que tentarem repetir o holandês receberão punições ainda no decorrer da partida. O atacante do Corinthians expôs seu descontentamento. Assim, a sua reação e até atitude na decisão do Estadual ganharam repercussão internacional, como ocorreu com o jornal espanhol “Marca”.

Algumas horas depois de a CBF anunciar tal medida, o ex-jogador de Atlético de Madrid e Barcelona reagiu negativamente à decisão em suas redes sociais. Além disso, questionou qual a verdadeira intenção da instituição.

“Vim ao Brasil para vivenciar o jogo bonito, mas agora a CBF anunciou cartão amarelo para quem pisar na bola, como eu fiz por alguns segundos na última final do Campeonato Paulista. Não vejo problema aqui. O futebol brasileiro está em ascensão e merece visibilidade global! Há tanto talento aqui”, ressaltou Depay.

“A alegria e a paixão que expressamos em campo não devem ser limitadas. Quem decide o futuro deste lindo país do futebol? Vamos nos concentrar em quais regras podem melhorar o esporte e no lado comercial do futebol, que beneficia clubes, torcedores e jogadores, em vez dessas propagandas absurdas”, acrescentou o holandês.

Gesto de Memphis causou irritação na CBF

O ato de Memphis ao subir na bola no clássico entre Corinthians e Palmeiras foi considerado polêmico. Além disso, provocou confusão entre os jogadores, quando o atacante tentou manter a posse de bola com o corpo e próximo à bandeirinha de escanteio. Por fim, a arbitragem assinalou falta no defensor do Alviverde.

Assim, com o intuito de evitar desentendimento entre os atletas e pela rejeição de tal gesto, a Comissão de Arbitragem da CBF publicou nota oficial. No comunicado, frisam que a orientação aos árbitros é punir os jogadores com cartão amarelo e assinalar tiro livre indireto para o adversário.

So I really went to Brazil to also experience jogo Bonita first hand but now @CBF_Futebol announced yesterday that no player can’t stand on the ball or the player will receive a yellow card , it was decided after I did balance on the ball for a couple seconds in the last finale… — Memphis Depay (@Memphis) April 6, 2025

