Torcedor do Manchester United é preso após agredir Grealish

Jack Grealish, atacante do Manchester City, foi vítima de agressão por um torcedor do Manchester United, no último domingo (06). De acordo o jornal inglês “Daily Mail”, o incidente ocorreu após o clássico, no Old Trafford. Na ocasião, o jogador se dirigia para o vestiário, quando supostamente recebeu um soco na cara do fã, de cerca de 20 anos. A polícia interveio e prendeu o infrator, depois de uma busca, e o transgressor teve que se apresentar ao juiz.

Inclusive, segundo relatos, o atacante do Manchester City ia em direção ao túnel depois do torcedor desafiá-lo. Até que foi surpreendido com o ataque, mas que não lhe causou danos graves. Quando ainda defendia o Aston Villa, Grealish foi atingido por um objeto, no momento em que estava em campo.

Torcedor faz promessa inusitada até Manchester United engatar sequência de vitórias

O mau momento do Manchester United na Inglaterra se estende com a mudança para o comando de Rúben Amorim, ainda nesta temporada. Assim, na tentativa de encerrar a frustração com o seu clube do coração, Frank Ilett fez uma promessa diferente. O torcedor publicou um vídeo em outubro do ano passado, no qual comunicou que deixaria seu cabelo crescer. A exigência para cortá-lo seria até os Diabos Vermelhos alcançarem cinco vitórias consecutivas.

No entanto, no último sábado (5), a promessa completou seis meses, e o time ainda não conseguiu emplacar essa sequência de triunfos. A última vez que o Manchester United engatou cinco resultados positivos na Inglaterra foi há mais de um ano. Mais especificamente entre janeiro e fevereiro do ano passado.

Na oportunidade, os triunfos ocorreram sobre o Newport County, pela Copa da Inglaterra, e outros quatro diante de Wolverhampton, West Ham, Aston Villa e Luton Town, pela Premier League. No último domingo, aliás, somente empatou com o seu rival no clássico de Manchester.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.