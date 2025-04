CBF adia início da Série D e define nova data para primeira rodada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou em uma semana o início da Série D do Campeonato Brasileiro 2025. A decisão se deu após a entidade constatar que parte dos clubes não apresentaram os laudos técnicos obrigatórios dos estádios dentro do prazo regulamentar. Com isso, a rodada inaugural, antes marcada para os dias 12 e 13 de abril, será para os dias 19 e 20.

Para 2025, a entidade aumentou o rigor com laudos técnicos e de segurança dos estádios envolvidos em todas suas competições.

“Diante da dificuldade da obtenção e apresentação dos laudos técnicos pelos clubes participantes no prazo previsto e em atenção ao príncipio da razoabilidade, a Diretoria de Competições, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social e pelo RGC, resolve postergar o início do Campeonato Brasileiro Série D 2025 em uma semana, mais precisamente para as datas bases de 19 e 20 de abril de 2025”, destacou a entidade.

Segundo a CBF, a medida ocorre para garantir a segurança de todos os envolvidos no torneio. Além disso, a instituição garantiu que o calendário da Série D será cumprido. O término será em setembro.

“A medida busca proporcionar o preenchimento de todos os requisitos pelos clubes participantes, garantindo a segurança de todas as pessoas envolvidas no espetáculo e assegurando, assim, o êxito da Competição. Por fim, a CBF ressalta que a alteração não causará prejuízo algum ao Calendário do Campeonato Brasileiro Série D inicialmente estipulado”, comunicou a CBF.

