Grêmio x Atlético Grau: onde assistir, arbitragem e escalações

Em meio à desconfiança com o trabalho de Quinteros, Grêmio enfrentará o Atlético Grau, do Peru, pela segunda rodada do Grupo D da Sul-Americana. O duelo ocorrerá na Arena, às 19h, nesta terça-feira (08). Como venceu em sua estreia, o Imortal ocupa a segunda colocação. Já o adversário se encontra na quarta e última posição do grupo, ainda sem pontuar.

Onde assistir

A partida terá a transmissão da ESPN na TV fechada e pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega o Grêmio

Mesmo com o resultado positivo em seu primeiro compromisso na Sul-Americana sobre o Sportivo Luqueño, no Paraguai, o cenário é de incerteza. Afinal, o Tricolor gúcho até conseguiu resultados positivos, mas sem atuações convincentes. Em seu último jogo, a performance não agradou, mas dessa vez perdeu para o Ceará, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, quebrou uma sequência de quatro partidas de invencibilidade.

Com o intuito de assegurar uma resposta rápida, o técnico Gustavo Quinteros pretende escalar uma equipe mais ofensiva. O lateral-direito João Pedro e o meio-campista Cristaldo devem retornar ao time titular. Portanto, Igor Serrote e Edenilson provavelmente ficarão como opção no banco. Ainda há uma dúvida se os atacantes Braithwaite e Cristian Olivera estarão disponíveis.

Isso porque a dupla se recupera de problemas, que não se caracterizaram como lesões. O dinamarquês realiza tratamento para uma entorse no tornozelo esquerdo e o uruguaio para um incômodo muscular na coxa. Além disso, há a possibilidade Rodrigo Ely, Cuéllar e Aravena ganharem oportunidades nas vagas de Jemerson, Dodi e Pavón, respectivamente. A única ausência certa é Amuzu. O atacante belga sofreu um choque de cabeça e precisará cumprir protocolo de concussão.

Como chega o Atlético Grau

A equipe peruana não vence há três jogos, com um empate em sua última partida contra o Cienciano. Na ocasião, o técnico Ángel Comizzo promoveu rodízio na equipe com o a intenção de priorizar o duelo com o Tricolor gaúcho. Aliás, em seu primeiro embate pela Sul-Americana perdeu para o Godoy Cruz.

GRÊMIO X ATLÉTICO GRAU-PER

2ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana

Data e horário: 2/3/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (BRA)

GRÊMIO: Volpi; João Pedro, Wagner Leonardo, Jemerson (Rodrigo Ely) e Lucas Esteves; Dodi (Cuéllar), Cristaldo (Edenilson); Villasanti; Pavón (Aravena), Cristian Olivera e Arezo. Técnico: Gustavo Quinteros

ATLÉTICO GRAU-PER: Álvarez; Verástegui, Tapia, Franco e Rodas; Vidarte, Guarderas e Télles; Garro, Bandiera e Sandoval. Técnico: Ángel Comizzo

Árbitro: Gery Vargas (BOL)

Auxiliares: Carlos Tapia (BOL) e William Medina (BOL)

VAR: Wilfredo Campos (BOL)

