Vasco x Puerto Cabello (VEN): onde assistir, escalações e arbitragem

Após entrar em uma má fase, com dois resultados ruins seguidos, o Vasco tentará voltar às vitórias nesta terça-feira (8). É quando recebe o Puerto Cabello (VEN), em São Januário, pela segunda rodada da fase de grupos Copa Sul-Americana. Os quatro times do Grupo G estão empatados com um ponto, e o Cruz-Maltino vem com a força da torcida para buscar a liderança da chave.

Afinal, a Colina Histórica deverá lotar para este importante duelo – os setores social e arquibancada esgotaram suas entradas, restando apenas o setor VIP. A partida pode dar uma sobrevida ao pressionado técnico Fábio Carille, que poupou jogadores na derrota por 3 a 0 para o Corinthians, no último sábado (5). Assim, ciente de que apenas o líder avança direto às oitavas, o Vasco sabe que cada gol pode fazer diferença no saldo, especialmente em jogos em casa. A bola rola às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN pela TV fechada e Disney+ pelo streaming.

Como chega o Vasco

Nada como uma partida em São Januário para dar chance a Fábio Carille. Afinal, após passar dois jogos fora de casa sem vencer, ambas com circunstâncias que pesaram contra, o treinador terá a força do estádio vascaíno a seu favor para o compromisso. É o primeiro do Vasco diante sua torcida por uma noite sul-americana desde a vitória por 1 a 0 sobre o Oriente Petrolero (BOL), na primeira fase da Sula de 2020 (5 de fevereiro). À época, não havia fase de grupos, já que a competição era toda em mata-mata.

E, após empatar em 3 a 3 com o Melgar (PER) mesmo ganhando por dois gols de diferença até os 35′ da etapa final, a defesa vascaína começou a ficar em xeque. E o pior aconteceu perante o Corinthians, no sábado, quando Carille poupou jogadores e viu seu setor defensivo sucumbir ao adversário no revés por 3 a 0. Com os resultados negativos, então, a pressão aumentou sobre o treinador.

O Vasco vê na Sul-Americana uma chance de título e, por isso, levará força máxima para o duelo. Paulo Henrique, Mauricio Lemos, Hugo Moura, Paulinho, Coutinho, Garré, Nuno Moreira e Vegetti, dessa forma, devem voltar à equipe.

Como chega o Puerto Cabello (VEN)

O Puerto Cabello é um clube jovem da Venezuela, fundado em 2014 e de pouca experiência internacional. É apenas sua terceira participação em Sul-Americana, aliás. Sua primeira viagem ao exterior foi em 2023, exatamente para o Brasil, quando enfrentou o São Paulo.

A pitoresca equipe conta com jogadores de diversos times africanos, além de dois europeus. Há atletas da Nigéria, Senegal, Guiné-Bissau, Gana, Tunísia, além de Suíça e Portugal. A “semelhança” com o Cruz-Maltino não fica só na nacionalidade dos jogadores. Afinal, o técnico – português -, chama-se Vasco Faísca.

O time, que já está no Rio de Janeiro desde domingo (6), vem de quatro empates seguidos, incluindo o 0 a 0 contra o La Guaira, fora de casa, no último sábado. Não perde, porém, desde 1º de março, já que ganhou os dois últimos jogos antes da sequência de empates.

Visando o confronto com o Vasco, Faísca poupou o time inteiro no duelo, válido pela décima rodada do Apertura. Ele tem, assim, o elenco completo à disposição. O Puerto Cabello empatou o jogo de ida contra o Lanús (ARG) após sair vencendo por 2 a 0, em casa.

VASCO x PUERTO CABELLO (VEN)

Sul-Americana 2025 – 2ª rodada

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: terça-feira, 08/04/2025, às 21h30 (de Brasília)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Mauricio Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho (Tchê Tchê), Garré, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

PUERTO CABELLO (VEN): Luis Romero; Luis Casiani, Tony Shimaga, Momo Mbaye e Heiber Linares; Isah, Harrison Contreras, Abdul Awudu, Óscar Hernández e Gerardo Padrón; Paredes. Técnico: Vasco Faísca.

Árbitro: Brayan Loyaza (EQU)

Assistentes: Edison Vázquez (EQU) e Mauricio Lozada (EQU)

VAR: Gabriel González (EQU)

