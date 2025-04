São Paulo anuncia renovação de contrato com patrocinadora até 2030

Superbet renovou contrato com o Tricolor por mais seis temporadas - (crédito: Foto: Paulo Pinto/São Paulo FC)

São Paulo e Superbet anunciaram nesta segunda-feira (07) a ampliação do contrato até o final de 2030. A patrocinadora máster do Tricolor permanecerá estampando sua marca na camisa do clube até o ano de seu centenário.

No último final de semana, o CEO da empresa, Alexandre Fonseca, havia afirmado que o novo contrato poderia chegar a R$ 1 bilhão. Além de patrocinar o clube, a Superbet auxiliou na negociação que trouxe Oscar novamente ao São Paulo.

Uma super parceria que ganha mais um capítulo rumo ao centenário do São Paulo Futebol Clube.@superbet_br e São Paulo juntos até 2030!#SuperPatrocínio #VamosSãoPaulo ???????? pic.twitter.com/7APqk7IPQu — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 7, 2025

De acordo com o site Poder360, o acordo é de R$ 678 milhões nas próximas seis temporadas, incluindo a atual. O valor inicial para 2025 é R$ 78 milhões, incluindo metade do salário de Oscar. Ao longo dos anos, o contrato terá reajustes progressivos, que podem chegar à R$ 140 milhões por ano. Além disso, o vínculo prevê bonificações em caso de conquistas.

