Rival do Vasco na Sula, Puerto Cabello faz treino no estádio do Flamengo

Elenco do Puerto Cabello posa com o escduo do Flamengo na arquibancada ao fundo - (crédito: Foto: Instagram do Puerto Cabello )

O Puerto Cabello, enfrentará o Vasco nesta terça-feira, 8/4, pela segunda rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana, em São Januário, às 21h30 (horário de Brasília). Nesta segunda-feira, o time fez um treino na Gávea. O clube, em suas redes sociais, agradeceu a recepção do Flamengo e elogiou as instalações do clube carioca.

“????????Gracias totales a @flamengo ¡Increíbles instalaciones!”,postou em seu instagram com uma foto da delegação no campo do Flamengo, com o escudo do Rubro-Negro ao fundo.

Puerto Cabello na Sula

Um dos representantes da Venezuela na Copa Sul-Americana, o Puerto Cabello empatou em 2 a 2, em casa, com o Lanús. Assim como o Vasco, que empatou em 3 a 3 com o Melgar, todos os times estão com um ponto. Portanto, o jogo já tem um caráter decisivo tanto para o Vasco (que não pode tropeçar em casa) quanto para os venezuelanos. Afinal, que, se conseguirem algum ponto na Colina, continuarão na briga por uma vaga à próxima fase.

O provável do Puerto Cabello, treinado por Vasco Faísca, para enfrentar o Cruz-Maltino: Luis Romero; Luis Casiani, Tony Shimaga, Momo Mbaye e Heiber Linares; Isah, Contreras, Awudu, Óscar Hernández e Padrón; Paredes.

Vale lembrar que na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança diretamente. Mas o segundo colocado jogará a repescagem contra o terceiro colocado da Libertadores. O Puerto Cabello está na Sul-Americana por ser o terceiro melhor time da Venezuela entre aqueles que não se classificaram para a Libertadores. Fundado em 2011, o time não tem títulos relevantes.

