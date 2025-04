Vasco fecha acordo e enfrentará Flamengo no Maracanã

Torcida do Vasco no Maracanã - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco.)

Apesar da liminar que permite o clássico entre Vasco e Flamengo em São Januário, a partida acontecerá no Maracanã. Afinal, Carlos Amodeo, CEO da SAF cruz-maltina, afirmou que o clube fechou um acordo com a dulpa Fla e Flu, que é responsável pela gestão do estádio.

O acordo aconteceu em reunião com os cariocas nesta segunda-feira (7). Na negociação, ficou definido que o Vasco mandará todos os clássicos de 2025 e 2026 no Maracanã, exceto partidas do Estadual. Aliás, o Gigante da Colina terá direito a outras oito partidas como mandante durante o período.

Em entrevista ao SporTV, Carlos Amodeo confirmou que o desejo inicial era atuar em São Januário, mas com a negativa, o clube precisou correr atrás de uma solução.

“Sempre pretendemos jogar o clássico do dia 19 como mandantes, mas fomos surpreendidos no dia 4 com uma decisão negativa de jogarmos em São Januário. Pois acreditamos que a polícia do Rio é competente em garantir a segurança de eventos de grande magnitudes, então como não tinha condições de assegurar a presença de 1.000 torcedores?”, iniciou o CEO.

“Pedimos para tomar as medidas necessárias para garantir a segurança do local. O estádio Nilton Santos estava ocupado por um show e não estava disponível para que pudéssemos atuar. Mas o regulamento da CBF determina que qualquer transferência de mando para outro estado deve ser feita com 20 dias de antecedência. Em nenhum momento, antes dessa data, consideramos a possibilidade de transferir o estádio para outro estado. Pelo regulamento, tínhamos até sexta-feira passada para indicar um estádio para essa partida”, prosseguiu.

“Assim, começamos a negociar com Flamengo e Fluminense, formalizando um acordo nesta segunda-feira. Esse acordo estipula que as partidas, exceto as estaduais de 2025 e 2026, serão no Maracanã, com 50% de público para cada time”, finalizou.

Direitos do Vasco nas partidas no Maracanã

O empresário também comentou sobre os direitos que o clube poderá exercer no estádio. Segundo Amodeo, o Vasco terá condições comerciais equivalentes, incluindo valor de locação, exploração de estacionamento, camarotes, entre outras condições.

“Nessas partidas, como mandante, teremos condições comerciais equivalentes, incluindo valor de locação, exploração de estacionamento, camarotes, e condições diferenciadas em relação ao que vinha sendo comercializado. Também haverá bandeirinhas, zona mista, iluminação alinhada com o nosso clube, o que demonstra o conhecimento que Flamengo e Fluminense têm do estádio. Estabelecemos um compromisso formal para os clássicos e agora temos a possibilidade de ser mandante em mais oito partidas”, disse.

Liminar favorável para mandar o clássio em São Januário

A Justiça do Rio de Janeiro, na 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, concedeu uma liminar nesta segunda-feira (7) para o jogo, do dia 19 de abril, pela quinta rodada do Brasileirão, ser em São Januário, estádio do Cruz-Maltino. Assim, o empresário saudou a ação dos torcedores, mas disse que manterá a palavra do clube no acordo.

“Construímos uma proposta ao longo do fim de semana, que foi encaminhada e celebrada hoje com o Fluminense e o Flamengo de forma abrangente. Quando fomos comunicados da decisão liminar em uma ação dos torcedores, saudamos o interesse em defender essa posição. No entanto, quando tomamos conhecimento da decisão, já tínhamos o acordo firmado com o Fluminense e o Flamengo. A credibilidade do clube seguirá forte se cumprirmos os acordos institucionais. Mesmo com a medida liminar, continuamos com o acordo, e o jogo do dia 19 será no Maracanã, com 50% da torcida para cada time”, concluiu.

