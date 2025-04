América de Cali-COL x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians vai em busca da sua primeira vitória na Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira (08), o Timão visita o América de Cali, às 21h30, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, válido pela segunda rodada do torneio continental.

Na primeira rodada, o Timão acabou sendo derrotado, dentro de casa para o Huracán. Já os Diabos Vermelhos visitaram o Racing, no Uruguai, e venceram por 3 a 1, largando na liderança do Grupo C.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo SBT, na TV aberta, e pela Paramount+, no streaming.

Como chega o América de Cali

O clube colombiano já colocou o título da Copa Sul-Americana como grande objetivo da temporada. No último final de semana, o América visitou o Once Caldas com o time reserva e perdeu por 3 a 0. O resultado tirou os Diabos da liderança do Campeonato Colombiano, que está na 12ª rodada. Entretanto, para enfrentar o Timão, a expectativa é que Jorge da Silva vá com a equipe completa.

Como chega o Corinthians

Ao contrário dos colombianos, o Timão já deixou claro que o Brasileirão é o grande objetivo na temporada. Por conta disso, Ramón Díaz entrará em campo com um time reserva, que tentará surpreender em busca dos primeiros pontos no torneio. Além da opção técnica, o Corinthians não poderá contar com Igor Coronado e Memphis Depay, que se recuperam de pancadas sofridas na partida contra o Vasco.

América de Cali x Corinthians

Copa Sul-Americana – 2ª rodada do Grupo C

Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia

Data e horário: terça-feira, 08/04/2025, às 21h30 (de Brasília)

AMÉRICA DE CALI: Soto; Candelo, Pestaña, Medina e Mina; Balanta, Carrascal e Quintero; Barrios, Vergara e Holgado. Técnico: Jorge da Silva.

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Léo Maná, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Maycon, Ryan e Charles; Romero, Héctor Hernández e Talles Magno. Técnico: Ramón Díaz.

Árbitro:Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

