Corinthians tenta quebrar jejum de quase um ano na partida contra o América de Cali

Depois de vencer a primeira no Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai até a Colômbia em busca do primeiro triunfo na Sul-Americana. Na noite desta terça-feira (08), o Timão encara o América de Cali, na casa do adversário. Além de tentar os primeiros pontos no torneio continental, o Coringão tenta encerrar um tabu que já dura quase um ano.

O clube paulista não vence uma partida fora do Brasil desde maio do ano passado. No dia 07 daquele mês, o Corinthians bateu o Nacional do Paraguai, em Assunção, por 2 a 0, com gols de Yuri Alberto e Matheuszinho. Depois disto, o Corinthians jogou em outros países três vezes, com duas derrotas e um empate.

Os revéses foram determinantes para duas eliminações recentes do clube. Ano passado, o Timão caiu na semifinal da Sul-Americana para o Racing, sendo derrotado por 2 a 1 em Buenos Aires. Já neste ano, o Corinthians perdeu por 3 a 0 do Barcelona-EQU, resultado determinante para a eliminação alvinegra na fase preliminar da Libertadores.

Apesar do retrospecto, a sequência não representa o aproveitamento do Corinthians como visitante em torneios internacionais. Nas oitavas e quartas de final da última Sul-Americana, o Timão bateu o Bragantino e o Fortaleza em jogos fora de casa, mas não fora do país.

