TNT Sports surpreende e contrata ex-Flamengo para estrear como comentarista

Após uma saída conturbada do Coritiba, o lateral-direito Rafinha, de 39 anos, foi anunciado como novo comentarista da TNT Sports. A partir desta semana, ele integrará a equipe de transmissão da emissora durante as fases finais da UEFA Champions League, competição na qual tem histórico vitorioso.

A emissora anunciou a contratação do ‘jogador caro’ através das redes sociais. “Reforço de peso na área”, escreveu no primeiro post. Logo na sequência, promoveu um vídeo com momentos marcantes da passagem do experiente lateral pela Liga dos Campeões. A tendência é que o atleta já figure nas transmissões das quartas de final do torneio, nesta terça-feira (08).

Os confrontos desta fase do torneio se iniciam nesta terça-feira (08), a partir das 16h (de Brasília). Arsenal e Real Madrid se enfrentam na Inglaterra, enquanto Bayern de Munique, ex-time de Rafinha, recebe a Inter na Alemanha. Ambos duelos ocorrem no mesmo horário.

Da polêmica à estreia nos microfones

Rafinha havia retornado ao Coritiba no início de 2024 com grande expectativa, visto que fora revelado pelas categorias de base do clube. Entretanto, sua segunda – e breve – passagem ficou marcada por controvérsia. Em março, ele participou de um torneio de lendas promovido pelo Bayern de Munique na Alemanha, sem autorização formal do clube paranaense.

O jogador afirmou, pelas redes sociais, que havia sido liberado pelo técnico Mozart para comparecer a uma audiência no país europeu, mas reconheceu que sua participação no torneio de ex-jogadores não foi comunicada à diretoria. “Fui porque quis, assumo toda a responsabilidade e se o que fiz é errado, o único culpado sou eu”, declarou.

O episódio provocou desgaste interno, e a relação entre o atleta e o clube se deteriorou. Pouco depois, as partes chegaram a um acordo para a rescisão amigável do contrato. Em sua despedida, Rafinha agradeceu: “O Coxa sempre será um capítulo especial na minha carreira. Agradeço também aos torcedores por todo o carinho comigo”.

Durante a curta estadia no Couto Pereira, o lateral disputou apenas dez partidas – nove pelo Campeonato Paranaense e uma pela Copa do Brasil. Ele esteve em campo nas eliminações do clube para Ceilândia, na primeira fase do torneio nacional, e para o Maringá, nas quartas do estadual.

Estreia na TNT Sports: “Um desafio novo”

Rafinha chegou à emissora dias após a oficialização da rescisão contratual com o Coxa. Em vídeo publicado pela emissora, o ex-jogador celebrou: “Tô chegando em uma nova casa. A casa da Champions”.

Natural de Londrina, Rafinha construiu uma carreira de destaque no futebol internacional. Com passagens por Schalke 04, Genoa, Bayern de Munique, Flamengo, Grêmio, São Paulo e, mais recentemente, Coritiba, o lateral acumulou títulos de peso. Pelo Bayern, foi campeão da Champions em 2012/13 e do Mundial de Clubes em 2013, além de vencer sete vezes o Campeonato Alemão. No Brasil, conquistou Libertadores e Brasileirão com o Flamengo em 2019.

