Comitê da CBF confirma erro em pênalti para o Palmeiras

A Comissão de Arbitragem da CBF admitiu o erro no pênalti marcado para o Palmeiras na vitória sobre o Sport, domingo (6), na Ilha do Retiro, pela 2ª rodada do Brasileirão. Segundo o Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI), de forma unânime, não houve motivo suficiente para a marcação da penalidade. Portanto, a decisão deveria ter sido revista com auxílio do VAR.

“O defensor (do Sport) toca claramente a bola e não faz um movimento adicional que possa justificar a infração marcada. O contato é acidental, consequentemente, a bola atinge a perna direita do atacante (do Palmeiras), desequilibrando-o e causando a queda, uma situação clara para o auxílio do Árbitro Assistente de Vídeo”, disse o Comitê.

O lance ocorreu aos 42 minutos do segundo tempo. Foi a segunda penalidade para o Palmeiras na partida. O relatório aponta que o contato posterior do lateral-direito Matheus Alexandre no meia Raphael Veiga é “leve e inevitável”. Assim, foi acidental. Dessa forma, os árbitros Bruno Arleu de Araújo e Rodrigo Nunes de Sá foram afastados.

Com a vitória, o Palmeiras chegou a quatro pontos e ocupa o sétimo lugar, enquanto o Sport é o 18º colocado, com apenas um. O Verdão volta a campo nesta terça-feira (9), às 21h30 (de Brasília), contra o Cerro Porteño, do Paraguai, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

Sport vai ao STJD

Indignados com o erro da arbitragem, a diretoria do Sport deve entrar com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Assim, o Leão deseja que o tribunal investigue a conduta dos árbitros Bruno Arleu de Araújo e Rodrigo Nunes de Sá para apurar se houve infração passível de punição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.