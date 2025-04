Caixinha pode ter futuro definido contra o Fluminense

Pedro Caixinha está em situação delicada no comando do Peixe - (crédito: - Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Em situação delicada no Santos, o técnico Pedro Caixinha terá uma “decisão” pela frente. O jogo contra o Fluminense, domingo (13), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 3ª rodada do Brasileirão, pode definir o seu futuro. Assim, a vitória é essencial. Já uma derrota, por outro lado, pode levar à demissão do treinador português.

O empate com o Bahia, na Vila Belmiro, deu uma sobrevida para o treinador. Entretanto, a escalação foi alvo de críticas. O técnico repetiu o time que foi derrotado pelo Vasco, de virada, em São Januário, na estreia. Aliás, o resultado foi considerado “inadmissível” pelo presidente Marcelo Teixeira.

Para o jogo contra o Fluminense, existe a expectativa que o treinador faça mudanças no time titular. Além do retorno de Neymar, que está recuperado de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, é possível que Soteldo ganhe nova oportunidade. Assim, o Peixe teria um time mais ofensivo e que agrada a direção.

Pedro Caixinha chegou ao Santos no início deste ano após ser desligado do Bragantino. No comando do Peixe, o treinador português soma 16 jogos, seis vitórias, quatro empates e seis derrotas. Ao todo, o time fez 26 gols e sofreu 20.

