Eterno ídolo, Manga é o jogador com mais títulos na história do Botafogo

Um dos maiores ídolos da história do Botafogo, o ex-goleiro Haílton Corrêa de Arruda, o eterno Manga, morreu, nesta terça-feira (8). Assim, um dos grandes goleiros da história do futebol lutava contra um câncer de próstata, aos 87 anos, e estava internado no Hospital Rio Barra, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele entrou para a história ao ser o atleta com mais títulos na história do Alvinegro.

Vale lembrar que o arqueiro permaneceu no clube carioca de 1959 a 1969 e emplacou impressionantes 20 títulos. Entre eles, estão os quatro Cariocas e o tricampeonato do torneio Rio-São Paulo. Além disso, teve conquistas fora do país, como Torneio Internacional da Colômbia, Torneio Pentagonal do México, Torneio de Caracas, Torneio Quadrangular do Suriname, entre outros.

Na lista dos mais vitoriosos, o mais próximo é Paulistinha, que soma 18 conquistas. Nesse sentido, quem fecha a trinca mais vitoriosa do Glorioso é o eterno Nilton Santos, com 16 taças levantadas.

O arqueiro também defendeu as cores do Internacional, onde se sagrou tricampeão gaúcho e bicampeão brasileiro. Em seguida, o jogador foi tetracampeão uruguaio e campeão da Libertadores com camisa do Nacional, do Uruguai, assim como disputou a Copa do Mundo de 1966. Ele teve título no Barcelona, do Equador, e no Sport e passou por Operário-MS, Coritiba e Grêmio.

Ao longo da carreira, Manga teve um reconhecimento que ficará marcado para sempre. Afinal, foi instituído que o dia do Goleiro no Brasil é dia 26 de abril, justamente a data de seu aniversário. Um fato marcante dentro das quatro linhas eram as fraturas na mão. Assim, isso acontecia devido à recusa a jogar com luvas e deixar as lesões cicatrizarem completamente.