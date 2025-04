Com desfalques nas laterais, Renato Gaúcho observa joias da base do Fluminense

O Fluminense confirmou a lesão na coxa esquerda de Guga e terá problemas em mais uma lateral. Afinal, o técnico Renato Gaúcho já não conta com Gabriel Fuentes, que desfalca a equipe desde o duelo com o Flamengo, pela final do Carioca. Diante desse problema, o treinador observa uma dupla da base para ser opção no banco de reservas.

Com isso, Renê segue como titular na esquerda, enquanto Samuel Xavier deve voltar a figurar na direita. Com isso, o lateral-esquerdo Léo Jance e o direito, Kaio Borges, vêm realizando treinos no CT Carlos Castilho e não viajaram com a equipe sub-20 para o duelo com o Bragantino, pelo Brasileirão da categoria.

Léo Jance, de 20 anos, soma passagens pela seleção de base, enquanto Kaio Borges, de 18 anos, fez parte da Esquadrilha 07, geração de Xerém que venceu a Copa do Brasil e o Brasileirão sub-17 no ano passado.