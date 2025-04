Internacional e Nacional, do Uruguai, reverenciam Manga, após sua morte

Internacional e Nacional, do Uruguai, se manifestaram e iniciaram homenagens a Manga, goleiro com passagens emblemáticas nas equipes, após sua morte aos 87 anos. O ex-arqueiro veio à óbito durante luta contra câncer de próstata. Assim, em sua mensagem para prestar condolências, o Colorado destacou as conquistas do ex-jogador, o bicampeonato brasileiro e a conquista por três anos consecutivos do Campeonato Gaúcho.

Inclusive, o Inter frisou que Manga provou sua dedicação e comprometimento com a agremiação ao jogar no sacrifício em seu primeiro título do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ele defendeu a meta do Internacional com uma lesão muscular e teve um dos melhores desempenhos individuais na partida. O arqueiro ainda defendeu o arquirrival Grêmio por pouco mais de um ano. Também foi ídolo no Botafogo, onde é considerado o principal goleiro da história do clube. Aliás, ele disputou a Copa do Mundo de 1966 pela Seleção Brasileira.

Confira a nota do Internacional

É com imenso pesar que o Sport Club Internacional comunica o falecimento de Haílton Corrêa de Arruda, o eterno Manga, aos 87 anos. Ídolo inesquecível, Manga foi peça fundamental na história colorada, conquistando dois Campeonatos Brasileiros (1975 e 1976) e três Campeonatos Gaúchos (1974, 1975 e 1976).

Sua atuação na final do Brasileiro de 1975, jogando com dois dedos quebrados, simboliza a coragem e a entrega que o tornaram um dos maiores goleiros da nossa história.

Descanse em paz, Manguita!

Passagem histórica de Manga pelo Nacional

Manga defendeu o Nacional, do Uruguai, por seis anos e conquistou uma idolatria impactante no país vizinho. Isso porque sua passagem foi vitoriosa, com três títulos internacionais. Tratam-se do Intercontinental, que representava o Mundial de Clubes, na época, além da Libertadores e a Copa Interamericana.

O goleiro também somou quatro títulos uruguaios seguidos (68/69, 69/70, 70/71 e 71/72). Portanto, para homenagear um dos maiores ídolos de sua história, o “Bolso” hasteou a sua bandeira a meio mastro, nesta terça-feira (08).

