Com recurso negado, Atlético terá portões fechados como mandante na Sul-Americana

Antes da competição iniciar, o departamento jurídico atleticano recorreu da decisão e tentou um efeito suspensivo até o julgamento. No entanto, o CAS – Tribunal Arbitral do Esporte, na Suíça, indeferiu o pedido.

O Galo recebeu a punição da Conmebol na última temporada, quando disputou a Libertadores. Na semifinal, contra o River Plate, torcedores utilizaram sinalizadores nas arquibancadas. Dessa forma, como o clube era rescindente, sofreu a penalização de dois jogos de suspensão.

O Atlético informa que o jogo contra o Deportes Iquique, nesta quinta-feira, no Mineirão, pela Copa Sul-Americana, será com portões fechados. O Clube irá cumprir punição imposta pela Conmebol. O Departamento Jurídico do Galo recorreu da penalidade de duas partidas sem a presença… pic.twitter.com/z77PT0xWkN — Atlético (@Atletico) April 8, 2025

Assim, o Atlético Mineiro entra em campo nesta quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), contra o Iquique, do Chile, no Mineirão, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Ameriacana. Vale ressaltar que o Galo ocupa o segundo lugar do Grupo H, com um ponto, após empatar sem gols com o Cienciano, do Peru, fora de casa.

Para se classificar direto para às oitavas de final, portanto, o clube mineiro precisa ficar em primeiro lugar. Por outro lado, o segundo colocado precisará jogar a repescagem para seguir na competição.

Atlético sem a Arena MRV

A Arena MRV está mudando o gramado sintético e por isso, o estádio está fechado. A previsão era que o local estivesse disponível no início deste mês, no entanto, uma greve na receita federal atrasou o processo. Parte da grama está no porto de Santos, em São Paulo, aguardando ser fiscalizada e liberada para chegar ao estádio. Dessa forma, o Atlético Mineiro, que ainda não atuou na Arena MRV nesta temporada, continua mandando os jogos no Mineirão.

