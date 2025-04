Campeões do Mundo em 94, Taffarel e Zetti lamentam morte de Manga

Taffarel (esq.) e Zetti lamentam morte do goleiro Manga - (crédito: Fotos: Lucas Figueiredo/CBF e Reprodução / Instagram)

A morte do ex-goleiro Manga, aos 87 anos, segue repercutindo no mundo da bola. Nesta terça-feira (8), dia em que o lendário arqueiro se foi, jogadores da posição se pronunciaram. Os campeões do mundo Taffarel e Zetti, por exemplo, foram às redes para lamentar sua partida.

O titular da conquista da Copa do Mundo de 94, Taffarel lamentou a morte do ídolo, considerado uma referência para a posição de goleiro. Assim como Manga, ele também defendeu o Internacional.

“Dia triste para todos nós a notícia da morte do Manga, uma referência para todos nós que passamos pelo Internacional. Temos uma lembrança do Manga, como a defesa em falta de Nenê, dando dois passos para o lado e fazendo uma das maiores defesas que eu já vi de um goleiro. Manga, descanse em paz e junte-se à seleção lá no céu, você merece”, disse.

Zetti, reserva de Taffarel na Copa de 1994, seguiu a mesma linha. Assim, ele relembrou a data de 26 de abril, quando se comemora o dia do goleiro.

“Com tristeza recebo a notícia da morte do Manga. Ele representou o Brasil na seleção e nos deixou. Fica aqui toda a lembrança dele e o que ele fez pelo futebol. No dia 26/4 comemoramos o Dia do Goleiro por causa dele. Tenho o Manga como referência”, lamentou.

Revelado nas categorias de base do Sport, Haílton Corrêa de Arruda alcançou o auge da carreira com passagens marcantes por Botafogo, Nacional (URU), Internacional, além da Seleção Brasileira. O ex-jogador completaria 88 anos no próximo dia 26 de abril — data que, aliás, foi instituída como ‘Dia do Goleiro’, justamente em sua homenagem.

