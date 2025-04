Flamengo anuncia renovação de contrato com Gerson: ‘?? o time do meu coração’

O Flamengo anunciou, nesta terça-feira (8), a renovação de contrato de Gerson. O meia tinha vínculo até 2027 e estendeu até o fim de 2030, recebendo uma valorização salarial do clube.

“Feliz. Realizando mais uma vez um sonho na minha vida. É o time do meu coração. Até 2030. Espero que a minha passagem continue sendo vitoriosa. Feliz e mais motivado ainda. Quero sempre buscar mais”, afirmou o capitão rubro-negro, à Flamengo TV.

O diretor de futebol, José Boto, enalteceu a importância do camisa 8 para o elenco.

“Não havia uma necessidade de renovar o contrato porque ele tinha o contrato por mais dois anos e meio. Mas havia a necessidade de valorizar alguém que é importante dentro e fora do campo. Foi isso que aconteceu. Chegamos a um acordo. E estamos todos contentes”, declarou o dirigente.

Renovação com o Flamengo vinha se arrastando desde o ano passado

A renovação de Gerson já vinha se arrastando desde o ano passado. O jogador tinha o mesmo salário de quando retornou ao clube, no início de 2023, e era um dos mais baixos entre os principais nomes do elenco. Dessa maneira, o seu staff vinha negociando uma valorização com a diretoria do Flamengo.

“Nosso Coringa renovou seu vínculo com o Mengão e seguirá aterrorizando os rivais por mais 5 anos!”, postou o Rubro-Negro em suas redes sociais.

Agora, Gerson tem o contrato mais longo do plantel do Flamengo: até 2030. O clube reajustou os valores do antigo vínculo, apesar de não ter chegado ao que havia sido pedido pelo jogador. Além disso, em relação ao pagamento de luvas, o prazo para quitar o montante será menor.

Gerson não terá o maior salário do elenco. No entanto, terá um aumento satisfatório em seu novo compromisso com o Rubro-Negro. A negociação teve o aval do técnico Filipe Luís.

O camisa 8 vem sendo um dos destaques do Flamengo e, na última janela de transferências, recebeu proposta do Zenit, da Rússia. Aos 27 anos, o jogador vem sendo convocado para a Seleção Brasileira para partidas das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026.

