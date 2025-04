Neto volta a criticar Neymar e faz análise dos últimos 30 dias do jogador

O Craque Neto voltou a fazer críticas a Neymar no programa “Os Donos da Bola”, na tarde desta terça-feira (8). Assim, o apresentador fez uma análise dos últimos 30 dias do jogador, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda.

Em um telão, Neto mostrou a participação do camisa 10 do Santos em eventos extracampo enquanto se recupera de uma lesão. Por outro lado, ele lembrou que Neymar não tem nenhum gol nem assistência no último mês.

“Kings League? Tá lá. Festa em Mangaratiba? Tá lá. Poker? Tá lá. Carnaval? Tá lá. Assistente técnico? Tá lá. Batman, porque ele é o Batman. Qual é o Neymar que vocês querem? Qual é o Neymar que a Seleção Brasileira quer? No último mês ele não fez nenhum gol, nem assistência, por isso que tá lá, gols, nenhum, assistência nenhum”, disse

Na última semana, o jogador e o apresentador trocaram farpas. Neto, pelo programa, enquanto Neymar, pelas redes sociais. O ex-jogador comentou as atitudes extracampo de Ney e a presença em diversos eventos públicos durante sua recuperação. Caso especialmente da Kings League Brazil, torneio criado por Gerard Piqué, em que o astro atua como presidente da FURIA FC. Nesse período, o atacante ainda se envolveu em um escândalo de uma suposta traição e esteve presente em torneios de pôquer.

Neymar x Neto

As críticas de Neto se referem a essas aparições do astro e colocam em xeque a dedicação do jogador ao processo de reabilitação. Na visão do apresentador, a conduta do camisa 10 pode comprometer a posição do técnico Pedro Caixinha à frente da equipe.

“Se você não for treinador do Neymar, você não serve para os outros. Ô, Caixinha: o Neymar vai derrubar você. No sentido de não jogar ou jogar. Mas ele vai te derrubar, você pode ter certeza disso”, disse Neto.

Por outro lado, o camisa 10 entende que o apresentador só quer atenção. “Bora dar ibope para ele, o falastrão da TV brasileira”, escreveu o ídolo do Santos.

O Craque Neto, por sua vez, não se segurou e rebateu a resposta do jogador, ironizando a lesão.

“Você é o quê? Que que você é? Você está 31 dias por causa de uma contratura muscular, uma fimosesinha né? Diga-se de passagem. Muito obrigado por você responder os nossos pensamentos, que você seja muito feliz, 100% Jesus. Os caras quando é esse tipo de gente, sempre botam Jesus”, disse.

Assim, o atacante publicou imagens de seu treinamento e aproveitou para responder, ainda que de forma indireta, às críticas. Os registros da rotina de fisioterapia e condicionamento físico vieram acompanhados de legendas como “a felicidade incomoda demais” e “trabalhe duro e em silêncio para que seu sucesso faça barulho”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.