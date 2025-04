Grêmio x Atlético Grau, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

O Grêmio enfrentará o Atlético Grau, do Peru, pela segunda rodada do Grupo D da Sul-Americana. O duelo ocorrerá na Arena, às 19h, nesta terça-feira (08). Como venceu em sua estreia, o Imortal ocupa a segunda colocação. Já o adversário se encontra na quarta e última posição do grupo, ainda sem pontuar.A Voz do Esporte fará a cobertura deste Grêmio Atlético Grau a partir das 17h30. E assim que a bola rolar, Christian Rafael estará na narração.

Christian Rafael comanda e narra este jogão. Mas a cobertura da Voz ainda conta com Pedro Fut nos comentários e David Silva nas reportagens. Clique na arte acima a partir das 17h30 e acompanhe Grêmio Atlético Grau.

