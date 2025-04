Luiz Gustavo recebe alta de hospital, mas não pode treinar no São Paulo

Luiz Gustavo será desfalque por mais algum tempo no São Paulo - (crédito: Foto: Rubens Chiri/São Paulo)

O volante Luiz Gustavo recebeu alta do Hospital Albert Einstein nesta terça-feira (8). Agora, o jogador seguirá a recuperação em casa, com repouso, do quadro de tromboembolismo pulmonar.

O experiente atleta ainda não tem condições de voltar a praticar atividades físicas. Apesar de não estar mais internado, Luiz Gustavo continuará a ser medicado e, em dez dias, será reavaliado pelos médicos.

Após a vitória do São Paulo sobre o Talleres por 1 a 0, na última semana, o volante reclamou de dores na região torácica. Assim, foi levado até o Hospital Albert Einstein para exames e ficou internado até esta terça-feira.

Dessa maneira, Luiz Gustavo passou a ser monitorado por médicos do Tricolor e do hospital, para evitar o agravamento do seu caso. Durante este período, permaneceu internado e medicado. Agora, continuará a sua recuperação em casa.

