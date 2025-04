Manga receberá homenagem em camisa do Botafogo

Manga, ex-goleiro do Botafogo - (crédito: Vitor Silva / Botafogo)

O Botafogo fará uma homenagem nesta terça-feira (8) ao ex-goleiro Manga, que faleceu nesta manhã, aos 87 anos, após lutar contra um câncer de próstata. A equipe vai enfrentar o Carabobo, pela Libertadores, às 19h, no Nilton Santos, com uma camisa especial referente ao ex-jogador.

Dessa forma, os jogadores vão usar uma camisa que vai ter o selo com o nome e um desenho que remete aos dedos tortos dele. A homenagem, portanto, vai estar na manga da camisa, acima do escudo que representa o número de títulos do clube na Libertadores.

Manga é um dos maiores ídolos da história do Alvinegro. Ele defendeu o clube entre os anos de 1959 e 1968. Dessa forma, fez parte de dois times mais relembrados nos capítulos vitoriosos da história alvinegra: os bicampeões cariocas de 1961 e 1962; e de 1967 e 1968. Além disso, ele também foi titular da seleção brasileira na Copa de 1966 e é reconhecido como um dos maiores nomes na posição no futebol mundial.

O ex-goleiro também foi tetracampeão uruguaio e campeão da Libertadores e mundial pelo Nacional, tricampeão gaúcho e bicampeão brasileiro pelo Internacional, campeão equatoriano pelo Barcelona e tricampeão pernambucano pelo Sport. Assim, conquistou 25 títulos de expressão e se coloca como o terceiro goleiro com mais títulos da história do Brasil. Apenas Júlio César e Dida levantaram mais taças do que ele.

Vale ressaltar ainda, que a data de seu aniversário, 26 de abril, foi escolhida como o “Dia do Goleiro”. Manga atuou até os 45 anos e encerrou sua carreira no Barcelona de Guayaquil, do Equador.



