Abel analisa meta do Palmeiras no Super Mundial de Clubes e rivalidade com o Porto

O técnico Abel Ferreira voltou a comentar os objetivos do Palmeiras no Super Mundial de Clubes, que será disputado no meio da atual temporada brasileira. O português afirma que o time vai brigar para avançar de fase, já que está no Grupo A com Porto (Portugal), Al-Ahly (Egito) e Inter Miami (Estados Unidos). Os dois primeiros colocados se classificam para a fase eliminatória.

Em entrevista à TV Fifa, Abel revelou as prioridades do Verdão na competição. A estreia será contra o Porto, no dia 15 de junho.

VEJA: Abel vê grupo do Palmeiras forte e afirma: ‘Futebol brasileiro não é para amadores’

“Temos um objetivo muito claro: o primeiro é passar da fase de grupos. Isso vai depender de como encararmos cada jogo. Vamos focar em um de cada vez para alcançar esse primeiro objetivo”, disse Abel.

Ao falar sobre o Porto, Abel destacou a força adversária e sua relação pessoal com o clube

“Para nós, enquanto Palmeiras, é o nosso adversário. É uma equipe com um histórico impressionante na Europa e também em Portugal, com muitas glórias e conquistas. E tem esse fator emocional: sou do norte de Portugal, o Porto também é do norte. Apesar de ter sido jogador e treinador do Sporting, joguei na equipe principal e atuei como técnico nas categorias de base, que ficam mais no centro do país”, concluiu o técnico do Verdão.

Abel, aliás, já comandou o Palmeiras em dois Mundiais, em 2020 e 2021, quando os clubes sul-americanos ainda estreavam direto na semifinal. Na primeira participação, o time terminou em quarto lugar, eliminado pelo Tigres, do México. Em seguida, em 2021, fez jogo duro contra o Chelsea e perdeu apenas na prorrogação da final.

Agenda do Palmeiras no Mundial de Clubes

15 de junho – Palmeiras x Porto – 19h (de Brasília) – New Jersey

19 – Al Ahly – 13h (de Brasília) – New Jersey

23 – Inter Miami – 22h (de Brasília) – Miami

