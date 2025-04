Pedro aumenta chances de voltar a jogar pelo Flamengo

Recuperado da grave lesão no joelho esquerdo, Pedro aumentou suas chances de estar à disposição para jogo do Flamengo contra o Central Córdoba (ARG). O atacante, afinal, treina bem junto com o elenco e pode voltar em partida no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Ele está 220 dias afastado dos gramados. A informação incial é do “Uol”.

Pedro treina normalmente no campo. O atacante, inclusive, esteve presente na atividade da última segunda-feira com jogadores que entraram no segundo tempo contra o Vitória ou que ficaram no banco. Além disso, o jogador está 100% liberado para as atividades pelos médicos. O Flamengo, aliás, só deve divulgar a lista de relacionados nesta quarta-feira, dia do jogo.

A princípio, Pedro não voltará de cara como titular e terá um retorno de forma progressiva, iniciando no banco de reservas. Isso porque ele não atua desde o dia 1º de setembro, na derrota por 2 a 1 para o Corinthians na Neo Química Arena, ainda sob o comando de Tite. Na ocasião, ele sofreu uma grave lesão em um treino da Seleção Brasileira, em Curitiba.

Mesmo com a lesão em setembro, Pedro foi o artilheiro isolado do Flamengo na temporada passada. Há uma expectativa de que sua volta melhore a efetividade da equipe nas chances de gol perdidas, algo que tem incomodado o técnico Filipe Luís e os torcedores.

