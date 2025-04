Botafogo divulga relacionados para encarar o Carabobo (VEN)

O Botafogo divulgou nesta terça-feira (8) os relacionados para o jogo de logo mais contra o Carabobo (VEN), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Igor Jesus, suspenso, está fora. Dessa forma, o atacante Rwan Cruz volta a ser lembrado pelo técnico Renato Paiva.

O jogador de 23 anos, contratado junto ao Ludogorets (BUL), não vai a campo desde 28 de fevereiro, quando atuou na derrota por 2 a 0 para o Racing, no Nilton Santos, pela final da Recopa Sul-Americana. Na vitória pelo mesmo placar sobre o Juventude, no último sábado (5), por exemplo, ele esteve fora dos relacionados.

Igor Jesus cumpre suspensão por conta do cartão vermelho sofrido diante a Universidad do Chile (CHL), na última quarta-feira (2). Na ocasião, o Botafogo sofreu derrota por 1 a 0, no que foi a primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Além do retorno de Rwan, outra novidade é o volante Kauê, de 20 anos. O jovem tem oito partidas na atual temporada, com dois gols marcados. Ele não vai a campo, porém, desde 21 de fevereiro, quando o Glorioso perdeu por 2 a 0 para o Racing, pelo jogo de ida da final da Recopa, na Argentina.

Confira a lista de relacionados do Botafogo

RELACIONADOS ???????? Confira os atletas relacionados pelo técnico Renato Paiva para a nossa primeira partida em casa pela Libertadores! Pra cima, Glorioso! ?????? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/ephzHKPdJ2 — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 8, 2025

