Novo técnico do Fluminense sub-20 comenta oportunidade: ‘Honrado’

Recém-promovido no Fluminense, Felipe Canavan assumiu oficialmente o comando do sub-20 no último domingo (6), em Xerém. O treinador comandou o primeiro treino visando à partida contra o Red Bull Bragantino, na quarta-feira (9), às 15h (de Brasília), no interior paulista, pela quinta rodada do Brasileirão da categoria.

E, nesta terça-feira (8), o antigo treinador do sub-17 comentou, então, sobre o novo desafio. Ele explicou o que pretende fazer nestes primeiros dias à frente do sub-20.

“Falei aos jogadores que somos privilegiados por ter aqui o encontro de três gerações de muita qualidade que o clube vem formando. Me sinto honrado de liderar esse grupo nesse momento da minha carreira. É ter tranquilidade para organizar as ideias que queremos construir junto a eles e dar a confiança necessária para fazer o mix do sub-20 jogar seu melhor futebol”, explicou Canavan.

Técnico surgiu como jogador no Fluminense

Formado nas divisões de base do Fluminense, Canavan, de 36 anos, atuou pelo time profissional em 2008, aliás. Retornou à casa em 2018 para iniciar a carreira fora das quatro linhas e vem subindo degrau por degrau. Após passagens por diversas categorias, foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil Sub-17 em 2024, somando nove títulos como técnico.

“Acredito que minha ascensão se deva à filosofia do clube, que busca gerar oportunidades para os profissionais que aqui trabalham, o que eu, pessoalmente, valorizo muito. É algo no qual o Fluminense acredita enquanto instituição. Sou grato a todas as pessoas que me dão confiança para me projetar aqui dentro. Em paralelo, o trabalho. Não só os resultados, mas o que construímos em diferentes categorias passa confiança para a direção. É uma via de mão dupla. Apresentamos nosso melhor, enquanto o clube nos faz progredir”, revelou.

