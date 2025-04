Com mudanças, Vasco divulga relacionados contra Puerto Cabello

Jair está fora do jogo do Vasco contra o Puerto Cabello; veja as mudanças - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco divulgou os relacionados para o duelo desta terça-feira (8) contra o Puerto Cabello (VEN), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A lista consta com mudanças, aliás.

Afinal, são quatro saídas e uma entrada em relação ao jogo contra o Corinthians, no último sábado (5), pelo Brasileirão. Adson, Lucas Oliveira, Jair e Souza ficam fora do time. O primeiro é o único por questão física, já que Adson sentiu incômodo na perna direita, e a comissão optou por preservá-lo.

LEIA MAIS: Fora dos planos, Patrick de Lucca rescindirá com o Vasco

Já o trio restante fica fora por opção técnica. Lucas Oliveira não agradou na oportunidade que teve contra o Melgar (PER), em empate em 3 a 3, na última terça (1º), na estreia do Vasco na Sul-Americana. Jair, titular contra o Corinthians, na derrota por 3 a 0, teve falha importante e também não aproveitou a oportunidade.

O volante Souza, por sua vez, não vai a campo desde que atuou os 90 minutos contra o Maricá, pela sexta rodada do Campeonato Carioca, dia 29 de janeiro. Na ocasião, atuou como zagueiro. O único retorno à lista, então, é de Jean David. Ele não atua desde 19 de fevereiro, quando o Vasco goleou o União Rondonópolis-MT por 3 a 0, pela primeira fase da Copa do Brasil.

O Cruz-Maltino recebe o Puerto Cabello a partir das 21h30 (de Brasília), com promessa de São Januário cheio. Em caso de vitória, o Vasco pode assumir a liderança do Grupo G, a depender do saldo de gols. Assim como o Gigante da Colina, os venezuelanos também têm um ponto na chave, a exemplo de Lanús (ARG) e Melgar (PER). Argentinos e peruanos, no entanto, se enfrentam nesta quarta (9), pelo complemento da rodada.

Confira a lista divulgada pelo Vasco

???? Os relacionados do ????????????????? ???????? ???????????????? para a partida diante do Puerto Cabello ????#RelacionadosVasco#VascoDaGama pic.twitter.com/mZFGv0dPLN — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 8, 2025

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.