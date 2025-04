Comitê Olímpico confirma Brasília como sede dos Jogos da Juventude 2025

A principal competição juvenil brasileira está com casa definida. Palco importante na formação de jovens atletas pelo país, os Jogos da Juventude 2025 estão de volta ao local onde tudo começou e terão Brasília como sede das atividades, marcadas para 10 a 25 de setembro. A confirmação foi nesta terça-feira (8/3), após reunião entre o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e o Governo do Distrito Federal (GDF). A expectativa é de cerca de 4 mil jovens participantes na disputa em 20 modalidades.

Segundo o presidente do COB, Marco La Porta, serão mais de dois milhões de jovens de todo o Brasil nas seletivas buscando o acesso para carimbarem a presença na fase nacional, em Brasília. “Teremos em setembro muitos futuros campeões aqui. Além disso, no processo formamos outros milhões impactados pelos valores do esporte e que propagarão, de alguma forma, a prática esportiva ao longo de suas vidas”, disse.

“No esporte olímpico, o sucesso normalmente se mede pelas medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos. Só que o caminho até lá é longo, e começa justamente aqui, entre os jovens, na base da pirâmide. Tenho dito que, antes de sermos uma potência olímpica, precisamos nos transformar em uma nação esportiva. E nada melhor do que os Jogos da Juventude para exemplificar isso”, completou.

A primeira edição dos Jogos da Juventude foi em 2000, também em Brasília. A novidade da edição de 2025 é a inclusão do remo virtual como nova modalidade, aproveitando para aproximar o universo dos esportes eletrônicos. Além disso, o DF aumenta a lista recente de eventos sediados. A capital recebeu os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) em 2022 e 2023 e os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) em 2024.

As competições são uma etapa importante na formação de atletas renomados, como o caso de Rosângela Santos, medalhista olímpica no revezamento 4x100m do atletismo.

“Você tem que passar por etapas até você chegar, de fato, nos Jogos da Juventude e isso é fundamental no desenvolvimento. Foram meus primeiros passos como atleta. Considero a base para eu ter me tornado uma atleta olímpica, uma medalhista olímpica, e isso foi apenas um ano depois de participar dos Jogos da Juventude. Eu precisei passar por esse nível de competição que, apesar de ser categoria de base, já é um nível muito forte. Espero que nos próximos anos a gente consiga implementar mais modalidades e desenvolver futuros ídolos no esporte”, comentou a medalhista de bronze em Pequim 2008.