Bragantino x Fluminense (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, o Fluminense visita o Bragantino às 15h (de Brasília), em Atibaia, nesta quarta-feira (9). Invictos na competição, os jovens do Massa Bruta buscam assumir a liderança, que atualmente é do Cruzeiro, enquanto os Meninos de Xerém tentam se recuperar na tabela e fugir da zona da degola.

Dessa forma, a equipe de Bragança Paulista soma 8 pontos, dois a menos que a Raposa, adversária da rodada anterior, quando ficaram no empate por 3 a 3. O time carioca, por sua vez, tem três pontos, com três derrotas consecutivas, na 17ª colocação. A última, aliás, foi no clássico com o Flamengo, em Moça Bonita.

Onde assistir

A partida desta quarta-feira (17) terá a transmissão da Massa Bruta TV, no Youtube.

Como chega o Bragantino

A equipe paulista segue de olho na liderança. Para alcançar esse objetivo, necessita dos três pontos diante de sua torcida e dos tropeços de Cruzeiro e Juventude, que enfrentam Atlético-MG e Athletico, respectivamente. Dessa forma, o técnico Fernando Oliveira deve repetir a espinha dorsal que empatou com a equipe celeste.

Como chega o Fluminense

O técnico Felipe Canavan, promovido do Sub-17, fará sua estreia no comando dos juniores. Nesse sentido, a primeira lista de relacionados inclui velhos conhecidos do treinador, como o lateral-direito Júlio Fidelis, o volante Fabinho e o centroavante Kelwin. O comandante, no entanto, ficou marcado pelo feito inédito alcançado junto à Esquadrilha 07 em 2024, quando conquistou os títulos brasileiro e da Copa do Brasil Sub-17.

BRAGANTINO x FLUMINENSE

Brasileirão-2025 Sub-20 – 5ª rodada

Data e horário: 09/4/2025, às 15h (de Brasília)

Local: Atibaia, São Paulo (SP)

BRAGANTINO: Gustavo Reis; Sergio Palacios, Gustavo Henrique, Cauê e Ryan Augusto, João Lucas, Rafael Lima e Riquelme, Yuri Leles, Filipe Rios e João Vitor. Técnico: Fernando Oliveira

FLUMINENSE: Gustavo Felix; Júlio Fidelis, Gorgulho, Gustavo Cintra e Miguel Sampaio; Dohmann, Fabinho e Matheus Pedro; Arthur Henrique, Kelwin e Keven Samuel. Técnico: Felipe Canavan

Árbitro: Marcelo Gomes Freitas Rezende (SP)

Assistentes: Henrique Otto Cruz Hengstman (SP) e Ítalo Magno de Paula Andrade (SP)

