Flamengo x América-MG, pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir e escalações

Flamengo e América-MG se enfrentam nesta quarta-feira (9), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida começa às 15h (de Brasília) e será disputada na Gávea. O time carioca ocupa a décima colocação, com seis pontos, e segue fora da zona de classificação para a próxima fase. Já o Coelho luta para não entrar na zona de rebaixamento.

Onde assistir

O jogo não terá transmissão oficial.

VEJA: Palmeiras x Botafogo: (Sub-20): onde assistir e escalações

Como chega o Flamengo

Em quatro rodadas, o Rubro-Negro somou oito pontos, com duas vitórias e dois empates. Na última rodada, venceu o Fluminense por 2 a 1, no clássico carioca. Lorran, que já integrou o elenco profissional e esteve perto de ser negociado com o futebol russo, é o principal nome da equipe comandada por Nuno Campos. No ataque, Shola e Pedro Leão são as principais esperanças de gols.

Como chega o América-MG

Em momento oposto ao do Flamengo, o América-MG tenta deixar as últimas posições. A equipe mineira está em 16º lugar, com somente quatro pontos em quatro rodadas — uma vitória, um empate e duas derrotas. Curiosamente, o time venceu o Grêmio por 1 a 0 na rodada anterior. Comandado por Mairon Moreira, o Coelho aposta em Johnatan Lima e Karlos no ataque para surpreender na Gávea.

FLAMENGO X AMÉRICA-MG

5ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

Data-Hora: 09/04/2025 (quinta-feira), às 15h (de Brasília)

Local: Estádio da Gávea, Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: Sem transmissão oficial

FLAMENGO: Leo Nannetti; Wanderson, Iago, da Mata e Gusttavo; Rayan Lucas, João Alves e Lorran; Guilherme, Shola e Pedro Leão. Técnico: Nuno Campos.

AMÉRICA-MG: João Pedro; Artur Yan, Luis Henrique, Thallyson e Thiago Isabel; Guilherme Nogueira, Yago Souza, Jhonnatan e Cauê; Johnatan Lima e Karlos Samuel. Técnico: Mairon Moreira

