Flamengo x Central Córdoba: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Central Córdoba-ARG se enfrentam em um duelo inédito pela Libertadores.? As equipes fazem duelo pela primeira vez na história, nesta quarta-feira (9), às 21h30, no Maracanã, pela segunda rodada do grupo C da competição continental. Na primeira rodada, a equipe carioca venceu o Deportivo Táchira por 1 a 0 e se tornou o atual líder do grupo, enquanto o time argentino empatou com a LDU em um jogo sem gols e espera tirar pontos no Rio de Janeiro.

Onde assistir

A partida entre Flamengo e Central Córdoba, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, terá transmissão da Globo e Paramount.

Como chega o Flamengo

O Flamengo estreou com vitória sobre o Deportivo Táchira, fora de casa, e também venceu no final de semana pelo Brasileirão, com um 2 a 1 sobre o Vitória. Além disso, a equipe não perde há 16 jogos. Para manter a sequência positiva o técnico Filipe Luis terá Gerson, Arrascaeta, Plata e Wesley, que não atuaram na Venezuela.

A expectativa que fica é para possível volta do atacante Pedro. O jogador, que está parado por sete meses, já treina com o grupo há algumas semanas após se recuperar de grave lesão no joelho. Contudo, o zagueiro Danilo segue fora e deve voltar contra o Grêmio pelo Brasileirão. Por conta das opções, Filipe ainda tem algumas dúvidas e deve seguir rodando a equipe, já que o Brasileirão é a prioridade do time carioca.

Por fim, o Rubro-Negro também pretende mostrar mais eficiência no ataque. Contra o Vitória e Deportivo Táchira, o time criou oportunidades, porém não teve sucesso na maioria das conclusões. É um dos vacilos da equipe no início de temporada.

Como chega o Central Córdoba

Do outro lado, o Central Córdoba entrará em campo pela primeira vez no Maracanã. Diante dessa situação, os torcedores e os noticiários da cidade de Santiago del Estero, localizada no norte da Argentina, estão ansiosos por esse feito.

O time argentino estreou com um empate sem gols com a LDU, em casa. Pelo Campeonato Argentino, vem de derrota diante do Unión Santa Fe. Aliás, a equipe tem, na primeira fase, cinco vitórias, três empates e quatro derrotas. O técnico Omar de Felippe deve optar por uma formação mais cautelosa, tentando roubar pontos do Flamengo no Rio de Janeiro.

O treinador, afinal, sabe do desafio que vai enfrentar e planeja preparar o time para se defender. Lautaro Rivero e Iván Gómez, aliás, são os destaques da equipe argentina e nomes para o Rubro-Negro ter atenção.

FLAMENGO x CENTRAL CÓRDOBA

2ª rodada fase de grupo da Libertadores (Grupo C)

Data-Hora: 9/4/2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Wesley (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, De La Cruz e Gerson; Plata (Luiz Aráujo), Michael (Cebolinha) e Bruno Henrique (Juninho). Técnico: Filipe Luís.

CENTRAL CÓRDOBA: Aguerre; Galván, Abascia, Rivero; Moyano, Iván Gómez (Fúnez), José Florentín, Heredia, Angulo, Cufré; Perelló. Técnico: Omar de Felippe.

Árbitro: Cristian Garay (CHI)

Assistentes: Alejandro Molina e Claudio Urrutia (Ambos Chile)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)