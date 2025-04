Botafogo bate Carabobo com gols no fim e vence a primeira na Libertadores

Foi com drama e sufoco que o Botafogo superou o Carabobo (VEN) por 2 a 0, no Nilton Santos, pela segunda rodada do grupo A da Libertadores, nesta terça-feira (8). Patrick de Paula e Matheus Martins saíram do banco para garantir o triunfo. O Alvinegro criou oportunidades, mas teve dificuldades para passar pelo ferrolho da equipe venezuelana, que teve grande aplicação tática. Os gols saíram somente depois dos 40 minutos da etapa final.

Com o resultado, o Botafogo vence a primeira partida da Libertadores 2025 e agora soma três pontos na segunda posição por enquanto. Do outro lado, o Carabobo segue zerado na tabela de classificação. Agora, o Glorioso volta a campo, no sábado (12), às 16h, contra o Bragantino, no Nabi Abi Chedid, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

ATUAÇÕES DO BOTAFOGO. VEJA!

Botafogo muito previsível

Dentro de casa, o Botafogo reteve a posse de bola, mas pecou na criatividade, enquanto o Carabobo se fechou e optou pelos contra-ataques. A equipe venezuelana é que teve a primeira chance de gol, com Berríos saindo cara a cara com John logo aos quatro minutos, mas chutou para fora. O camisa 14, aliás, foi o que mais assustou os cariocas. O Alvinegro se recuperou do susto e logo passou a controlar a partida, mas não conseguiu abrir o placar. Artur cruzou buscando Mastriani, Neira tentou tirar e mandou na trave, quase fazendo gol contra. Quatro minutos depois, Savarino soltou a bomba de fora da área, Bruera defendeu dando rebote, e Santi perdeu um gol feito sozinho no rebote. No fim, Artur teve mais uma oportunidade, mas chutou para fora. A equipe carioca não conseguiu ousadia e movimentação dos jogadores do meio para assustar os adversários.

Bobo só no nome…

Na volta para segunda etapa, o técnico Renato Paiva não fez mudanças, mas o Botafogo começou diferente. Logo aos dois minutos, Artur cruzou para Mastriani centralizado, mas ele furou a cabeçada com o gol aberto. Pouco tempo depois, Alexsander Barboza arriscou uma forte finalização fora da área após boa jogada de Ponte pela direita. Mesmo atrás do placar, os venezuelanos também levaram perigo. Aos 20 minutos, Cañozales rolou para Pérez na entrada da área. Ele dominou e soltou a bomba no travessão. O time estreante na competição resistiu na maior parte do tempo e mostrou que pode dar trabalho para os adversários.

Gols no desafogo

O Botafogo não parou e buscou o gol a todo custo. Savarino, Alexsander Barboza em cabeçada e Savarino tiveram oportunidades. No entanto, a bola parava no goleiro Bruera ou pegava na defesa venezuela. Porém, Patrick de Paula, em cobrança de falta, balançou as redes após a bola desviar na barreira e ir no cantinho de Bruera, que só olhou. Festa no Nilton Santos. O volante, que entrou no segundo tempo, é o artilheiro do clube na temporada. No fim, Matheus Martins aproveitou a sobra na jogada de Savarino e confirmou a vitória suada em grande finalização.

BOTAFOGO 2×0 CARABOBO

Segunda rodada do Grupo A da Copa Libertadores

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 8 de abril de 2025 (terça-feira)

BOTAFOGO: John; Mateo Ponte (Vitinho, 11’/2°T), Jair, Barboza e Alex Telles (Cuiabano, 26’/2°T); Gregore, Marlon Freitas (Patrick de Paula, 26’/2°T), Savarino; Satiago Rodríguez (Matheus Martins, 27’/2°T), Artur e Mastriani (Rwan Cruz, 44’/2ºT). Técnico: Renato Paiva.

CARABOBO: Bruera; Bonilla, Neira (Aponte, 17’/2°T), Rodríguez e Pernía (López, 38’/2°T); González, Núñez e J.C Pérez; Ramos (Congo, 24’/2°T), Cañozales (Hernández, 38’/2°T) e Berríos (Londoño, 27’/2°t). Técnico: Diego Merino.

Gols: Patrick de Paula, 42’/2°T (1-0) e Matheus Martins, 52’/2ºT (2-0)

Árbitro: Guillermo Guerrero (ECU)

Auxiliares: Cristian Lescano (EQU) e Dennys Guerrero (ECU)

VAR: Franklin Congo (ECU)

Cartão Amarelo: –

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.