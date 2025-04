América de Cali e Corinthians homenageiam Freddy Rincón na Sul-Americana

Ídolo de América de Cali e Corinthians, Freddy Rincón será homenageado nesta terça-feira (9), no jogo entre as duas equipes pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A partida começa às 21h30 (de Brasília), no estádio Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia.

Em homenagem ao ex-jogador, o nome de Rincón estará estampado em um patch especial nos uniformes dos dois times. O colombiano faleceu em 13 de abril de 2022, após um grave acidente de carro em Cali.

Rincón foi campeão colombiano com o América de Cali em 1990 e 1992, usando a camisa 14. Já no Corinthians, virou um dos grandes nomes da história do clube.

Capitão no título mundial de 2000, o meio-campista marcou época com a camisa 8, conquistando os Brasileiros de 1998 e 1999, além do Paulistão de 1999.

Veja imagens da homenagem de América de Cali e Corinthians:

Dois escudos, uma mesma lenda. 8?? Hoje a homenagem é para você, Rincón! ????????#AMExSCCP#VaiCorinthians pic.twitter.com/CRSiHOObfp — Corinthians (@Corinthians) April 8, 2025

