Matheus Martins reconhece dificuldade em vitória do Botafogo: ‘Precisamos ter paciência’

Com dois gols no fim, o Botafogo venceu o Carabobo no sufoco nesta terça, pela Libertadores, no Nilton Santos. Autor do segundo gol, no último lance, Matheus Martins ressaltou a dificuldade da partida diante de um adversário que atuou de forma fechada e pediu paciência para encontrar os gols.

“Não estreamos como queríamos, que era com a vitória, sempre queremos vencer, sempre estamos trabalhando para conseguir os três pontos. Somos os atuais campeões, sabemos que todas as equipes que vêm nos enfrentar aqui vão se fechar, jogar lá atrás. Precisamos ter paciência com a bola, para achar o primeiro gol, e quando achar o primeiro vão sair todos”, disse Matheus ao “Paramount+”.

O Botafogo, afinal, teve dificuldades para criar situações claras para fazer os gols. Ao todo, o time terminou a partida com 13 finalizações contra apenas seis do Carabobo. Além disso, mais de 70% de posse de bola, porém sem grande efetividade.

O Botafogo agora tem três pontos no Grupo A, mesma pontuação de Estudiantes e Universidad de Chile, que se enfrentam nesta terça-feira na Argentina, às 21h30. O Carabobo, aliás, ainda segue zerado na competição.

